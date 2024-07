Auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza ist fast alles teuer. Sehr teuer. Selbst ein café con leche oder ein kleines Bier kosten hier in der Regel deutlich mehr als auf Mallorca oder dem Festland. Und oft stehen die Gäste dort ohnehin mehr auf Luxusgetränke. Da kann es vorkommen, dass die Rechnung in der Bar oder im Club schnell mal aus dem Ruder läuft.

Der britische DJ und Produzent Jax Jones kann davon sprichwörtlich ein Lied singen. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte er jetzt ein Foto einer Rechnung, die ihm gemeinsam mit zwei Freunden in der Bar eines Hotels in Santa Eulàlia im Osten von Ibiza vorgelegt wurde, und gab sich geschockt. Saftige 22.338 Euro musste die Clique am Ende des Abends hinblättern. Bei genauerem Hinsehen erstaunt die hohe Summe allerdings weniger: Die Männer, die offensichtlich nicht alleine konsumierten, sondern in Spendierlaune waren, leisteten sich fünf Flaschen Champagner der Marke Dom Pérignon Vintage für 850 Euro das Stück, sowie 50 (!) Flaschen Moët Chandon für je 250 Euro. Auch gute Weine, Cocktails und Longdrinks tauchen auf der Rechnung auf.

Kritik von den Fans

Das Foto der Rechnung ging in den sozialen Netzwerken viral, viele der Fans äußerten sich allerdings negativ gegenüber dem Musiker. Er wolle nur damit protzen, was er sich alles leisten könne, so die Kritik vieler User - und das, während viele junge Briten im Jahr teilweise sogar weniger verdienen, als er in einer Partynacht ausgibt.

"Ich finde deine Musik toll, aber ich finde es nicht gut, so zu prahlen, während viele Menschen in diesem Land gerade wirklich harte Zeiten durchmachen", so ein Kommentar unter dem Foto. Manchmal empfiehlt es sich eben doch, wie ein Gentleman zu genießen und zu schweigen. /somo