Mallorcas Modedesigner Sebastián Pons nimmt Abschied – und krempelt sein Label "Muchache" ordentlich um

Nein, wehmütig erscheint Sebastián Pons nicht, als er auf den Hof seines Hauses in s’Alqueria Blanca tritt. Vielmehr hat er das Bedürfnis, sich zu erklären. Damit auch alle, die da sind, verstehen, was er genau vorhat. Denn ja, in gewisser Weise ist das hier ein Ende, aber gleichzeitig geht es auch weiter mit „Muchache“. So heißt das Modelabel, mit dem er vor einigen Jahren sein Comeback in der Modewelt gefeiert hat. Mit einfacher, schlichter Mode, inspiriert von den Traditionen, den Stoffen und den Schnitten der Insel.

Deshalb hat er sich dafür entschieden, die neuen, die letzten beiden regulären „Muchache“-Kollektionen an drei aufeinanderfolgenden Abenden zu präsentieren. In kleinen Gruppen, damit das mit dem großen Umbau des Labels nicht untergeht. Damit keiner den Eindruck hat, dass hier business as usual ist.

Von der Insel inspiriert

Pons nimmt sich Zeit. Der erste Teil der Kollektion ist gleich im ersten Raum des Wohnhauses ausgestellt. An Kleiderstangen hängen von Hemden über Röcken bis Kleidern die Kleidungsstücke, die von der Insel inspiriert sind. Es dominieren Naturtöne, einige der Stücke weisen vertikale Streifen auf. Ein klassisches Gestaltungselement der Mittelmeer-Mode.

Doch in Pons’ Brust schlagen zwei Herzen. Seit Jahren reist er regelmäßig nach Ägypten, hat sich hier einen Freundeskreis aufgebaut, eine kleine Familie, wie er sagt. Hier soll in Zukunft ein wichtiger Teil der „Muchache“-Kollektion genäht werden. Pons arbeitet mit einer Stiftung vor Ort zusammen. Es gehe ihm vor allem darum, den Menschen vor Ort zu helfen, Perspektiven zu bieten. Deshalb auch der Name der beiden Kollektionen „El destino de Nasser“. Sebastián Pons heißt mit zweitem Nachnamen Bennassar – Sohn des Nasser. Als die Ägypter davon Wind bekamen, freuten sie sich über diesen ihnen bekannten Namen. Seither nennen sie ihn Nasser.

Eine kleine Treppe weiter geht es über den Hof in einen zweiten Raum. Hier präsentiert Pons den zweiten Teil der Kollektion. Diese Stücke sind eindeutig von Ägypten geprägt. Begeistert, als ob er die Kleider zum ersten Mal sehen würde, weist Sebastián Pons auf die raffinierten Stickmuster hin, mit denen die Stoffe verziert sind. So etwas bekomme man nur in Ägypten.

Stücke aus der neuen „Muchache“-Kollektion. | / PSS

Von s'Alqueria Blanca in die "Vogue"

„Muchache“ war immer ein erstaunlicher Mix zwischen den Welten. Als das Label 2018 an den Start ging, berichtete die US-Ausgabe der „Vogue“ darüber. Denn wenn Sebastián Pons etwas macht, dann hört die Modewelt zu. Er hat sich in London und New York einen Namen gemacht, für einige der bekanntesten Modehäuser der Welt gearbeitet. Und gleichzeitig war „Muchache“ immer in diesem kleinen Dorf im Südosten der Insel verwurzelt. Genäht hat Pons stets selbst. Mithilfe der Mutter, der Schwester, der Patentochter und Leuten aus dem Dorf. Einige von ihnen sind an diesem Abend hier.

Doch dass das nicht ewig so weitergehen kann, weiß auch Pons. „Wir werden alle älter“, sagt er. Und neben dem regulären Job an der Modeschule in Barcelona jedes Jahr vier Monate durchpowern, um die Kollektion zu entwerfen, schneiden und zu nähen, geht dann doch irgendwann in die Knochen. Deshalb wird „Muchache“ jetzt umgestaltet.

Das soll jetzt anders werden

Die Schnittmuster sind vorhanden, sie können angepasst werden. Anstatt dass die Stücke nun bei den Präsentationen verkauft werden, sollen sie in begrenzter Stückzahl in Serie hergestellt und an einigen wenigen Verkaufspunkten der Insel angeboten werden. Also etwas kommerzieller an das Ganze herangehen, wenn man so möchte. Das könnte Freiräume schaffen für andere Projekte.

In den vergangenen Jahren hatte Sebastián Pons ganz unterschiedliche Orte gewählt, um seine „Muchache“-Kollektionen zu präsentieren. Mal in einem Hotelzimmer, häufig bei größeren Events in dem Haus in s’Alqueria Blanca. Im Corona-Sommer 2020 ließ er Models durch die Reben einer bekannten Winzerei in Algaida laufen. Und einmal gab es sogar einen richtigen Catwalk vor großem Publikum in einem Hotel im Nordosten der Insel.

Das wirkt alles weit weg an diesem Abend. Der Designer kennt jeden der Gäste mit Namen. Es ist ein intimes Ambiente. Sebastián Pons kann noch einmal seine Leidenschaft zum Ausdruck bringen für die einfachen Dinge, für das schlichte Design. Viele der Gäste dürften es aus seinem Mund schon einmal gehört haben. Trotzdem hören sie gebannt zu, mit leuchtenden Augen. Es ist irgendwie schließlich das letzte Mal.

Abonnieren, um zu lesen