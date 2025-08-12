Mallorcas Power-Zwillinge: 17-Jährige eröffnen Premium-Reitershop in Palma

Sie sind jung, gut organisiert und ein eingespieltes Team: Die 17-jährigen Zwillinge Carmen und Maria Ordinas haben im April in Palmas Stadtviertel s’Escoxador ihren exklusiven Reitershop Tot per ells (Alles für sie/ihn) eröffnet. Und das, obwohl sie zu der Zeit mitten in den Abiturprüfungen waren. Die beiden Pferdemädchen saßen bereits mit drei Jahren das erste Mal im Sattel und sind seitdem passionierte Reiterinnen. Als sie Ende 2024 erfuhren, dass die Vorbesitzerin das Reitsport-Fachgeschäft im Carrer de Jordi Villalonga i Velasco, 5 schließen wollte, ergriffen die dynamischen Teenager ihre Chance. „Wir wollten schon immer unser eigenes Business haben und selbst Geld verdienen“, erklärt die energische Maria. Ihre eher ruhigere Zwillingsschwester Carmen nickt zustimmend.

Tot per ells bietet in Palma exklusive Reitmode sowie alles Rund ums Pferd. / Nele Bendgens

Unternehmergeist im Blut

Das Unternehmertum bringen sie von Haus aus mit – ihre Eltern sind die Hoteliers Ordinas, die an der Playa de Palma das Hotel Teíde betreiben. „Meine beiden Töchter sind wie Yin und Yang“, erzählt der stolze Vater Juan Manuel Ordinas, der für das Interview in den Laden gekommen ist. Die Schwestern selbst geben an, sich gerade deshalb perfekt zu ergänzen. Maria ist für das Marketing auf Social Media zuständig und Carmen für den Einkauf und den Verkauf. Dementsprechend unterschiedlich sind ab Herbst auch ihre Schwerpunkte im Studium.

„Wir sind beide sehr gut organisiert und diszipliniert. Egal, was wir auch machen, sind wir jeden Morgen um acht Uhr im Stall bei den Pferden und reiten“, erklärt Maria. Danach kümmern sie sich um ihr Geschäft und finden auch für ihre Freunde noch genügend Zeit. „Wir wollen das Sortiment des Ladens verjüngen und modernisieren“, sagt Maria. Die Unternehmerinnen setzen dabei vor allem auf ausländische Marken, die ihre Kunden nicht in anderen Läden auf der Insel finden können. So vertreiben sie beispielsweise die französische Premium-Marke Horse Pilot exklusiv auf Mallorca. Horse Pilot kombiniert laut Unternehmensangaben Elemente aus Outdoor- und Extremsportarten mit den Ansprüchen des Reitsports und entwickele dabei technisch ausgereifte, funktionale und stilvolle Bekleidung für Reiter und Pferd. Tot per ells verkauft etwa die Airbag-Weste der Marke, bei der man eine Luft-Patrone durch einfaches Einklicken aktivieren kann, sodass sich die Weste bei einem Sturz vom Pferd automatisch aufbläst und so den Rumpf schützt. Das Modell kostet 550 Euro und lässt sich durch den unkomplizierten Austausch der Patrone in zwei Minuten wiederverwenden.

Die Angestellte Marina des Reitfachgeschäfts "Tot Per Ells" präsentiert die Airbag-Weste der Marke Horse Pilot / Nele Bendgens

„Sicherheit ist alles, daran sollte man keinesfalls sparen“, sagt Carmen Ordinas. Sie spricht aus Erfahrung. Erst vor zwei Monaten sei sie vom Pferd gefallen. Ihr Helm zerbarst dabei in zwei Teile, ihr Kopf blieb unversehrt. „Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn sie einen von diesen günstigen Helmen getragen hätte“, meint ihr Vater Juan Manuel Ordinas. Der Hotelier unterstützt seine Töchter auch sonst, wo immer nötig. „Aber sie machen in dem Geschäft komplett alles alleine. Nur so können sie auch ihre eigenen Fehler machen und dabei daraus lernen“, so der Vater.

Sicherheit ist alles, daran sollte man keinesfalls sparen. Carmen Ordinas, CEO Reitfachgeschäft "Tot per ells" in Palma

Die neuen Besitzerinnen setzen auf ausländische Marken

Bisher läuft alles nach dem eigens erstellten Geschäftsplan. Die jungen Frauen hatten die Ware der Vorbesitzerin gemeinsam mit dem Laden übernommen. Nun ist sie in einem eigens dafür eingerichteten Outlet-Raum untergebracht. Hier finden die Kundinnen und Kunden Einzelstücke zu stark reduzierten Preisen. „Das behalten wir auch so bei, sodass man die Artikel der vorangegangenen Saison dort vergünstigt erstehen kann“, sagt Maria. Nach und nach wollen die beiden Mallorquinerinnen ihr Sortiment noch mehr ausweiten. In etwa einem Monat erwarten sie etwa die Helme der italienischen Marken Kep und Kask sowie der französischen Marke Samshield.

Auch die Marke LR by Mikmax aus der Nähe von Barcelona vertreiben die Zwillinge exklusiv auf Mallorca. „Die Poloshirts, Reithosen und Hemden von LR bestechen durch ihre Qualität und Funktionalität“, wirbt Maria. Des Weiteren führt Tot per ells die Marken Duque IV, Equestrian Stockholm, Marjoman, Stübben und Waldhausen.

Tot per ells führt eine breite Auswahl von exklusiven Reitstiefeln / Nele Bendgens

Wer neue Reitstiefel braucht, ist hier ebenfalls gut aufgehoben. Das Geschäft führt ein breites Sortiment an Standardstiefeln sowie die auf Wunsch nach Maß angefertigten Stiefel der italienischen Marke Secchiari. Der Preis hierfür liegt zwischen 450 und 500 Euro, die Lieferzeit bei etwa einem Monat. Um den Verkauf kümmert sich eine Mitarbeiterin. Marina berät Sie gerne während der Öffnungszeiten, die bis zum 17. August angepasst sind.

Informationen Tot per ells Reiter-Fachgeschäft Carrer de Jordi Villalonga i Velasco, 5, Palma Mo: 15–19 Uhr, Di–Fr: 11–19 Uhr, Sa 10–14 Uhr (bis 17.August ausschließlich Mo–Fr 10–14 Uhr) FB: totperells / IG: totperells

