Porsche plant Weltpremiere eines neuen Modells auf Mallorca

Mallorca ist beliebt, auch in der Werbebranche. Wie jetzt bekannt wurde, will der Autokonzern Porsche im Februar eines seiner neuen Modelle auf der Insel vorstellen. Die Weltpremiere eines der neuen Wagen (welcher genau ist noch geheim) soll an der Playa de Palma im Hipotel Convetion Center stattfinden. Der deutsche Hersteller, spezialisiert auf Luxusfahrzeuge im Premiumsegment, hat das Kongresszentrum und das gesamte Hipotels Playa de Palma Palace für zweieinhalb Monate reserviert.

Händler aus der ganzen Welt erwartet

Auch dort mag niemand verraten, um welches Fahrzeug es sich handeln mag. Nur so viel: Es handele sich um ein SUV-Modell, erklärte Xisco Fullana, Verkaufsdirektor von Hipotels Hotels & Resorts.

Das Großereignis dürfte Porsche-Händler aus der ganzen Welt nach Mallorca bringen und soll von Mitte Februar bis Ende April stattfinden. Laut Fullana bedeutet das, dass das Kongresszentrum, das über vier Säle verfügt, und das Fünf-Sterne-Hotel mit 227 Zimmern vollständig für den deutschen Autohersteller blockiert sein werden.

Die Lage des Hipotels Convention Center, seine Nähe zum Flughafen und die direkte Verbindung zu den beiden benachbarten Hotels – dem Playa de Palma Palace und dem Gran Playa de Palma – dürften unter anderem dazu beigetragen haben, dass Porsche sich eben diesen Vorstellungsort ausgesucht hat.

Im Kongresszentrum, das Platz für 400 Personen bietet, wird Porsche die Bühne und Infrastruktur für die Präsentation seines neuen SUV-Modells und dessen Weltpremiere aufbauen. Nach Mallorca werden Verkäufer aus allen Ländern anreisen, in denen der deutsche Hersteller vertreten ist, um das Modell kennenzulernen und Schulungen zu erhalten.

Bis September dieses Jahres hat Porsche laut Verkaufsbilanz bereits über 212.500 Fahrzeuge seiner Luxusmodelle weltweit ausgeliefert.

Weitere Präsentationen

Wie der Verkaufsdirektor von Hipotels erinnert, ist es nicht das erste Mal, dass Porsche Mallorca für eine Veranstaltung auswählt. Auch Mercedes und BMW haben bereits Events in Cala Millor abgehalten. In den vergangenen Jahren sind mehrere Automobilunternehmen – insbesondere aus Deutschland – auf die Insel gekommen, um dort ihre neuen Modelle vorzustellen.

Im Jahr 2023 fand ein weiteres großes Treffen im Kongresszentrum in Palma statt, als Mercedes-Benz im Rahmen der Global Training Experience von Februar bis April Tausende von Mitarbeitern aus 60 Ländern schulte. In diesen zwei Monaten kamen rund 12.500 Teilnehmer auf die Insel. Im Herbst 2022 war es BMW, das eine Präsentation des neuen elektrischen BMW 7er für Händler veranstaltete.

Seit der Eröffnung des Hipotels Convention Center im Jahr 2018 hat der Kongresstourismus dort eigenen Angaben zufolge stetig zugenommen. Am 20. November schließen die Hotels bis Februar, doch während des restlichen Jahres werden im Durchschnitt ein bis zwei Veranstaltungen pro Woche organisiert. Fluggesellschaften, Reiseveranstalter, die Medizinbranche oder die Parfümindustrie nutzen den Veranstaltungsort in der Playa de Palma ebenso – dort finden auch Tanzwettbewerbe, etwa in Standardtänzen oder Tango, statt. Auch für das Jahr 2026 lägen bereits zahlreiche Anfragen für Veranstaltungen und Kongresse vor, so der Verkaufschef.

