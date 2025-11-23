Nach Baustopp: Aufbau von umstrittenem Weihnachtsmarkt in Palma geht weiter

Der Aufbau des umstrittenen Weihnachtsmarkts "Christmas in Palma" im Sa-Feixina-Park in Palma geht weiter. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, waren am Samstagvormittag (22.11.) Arbeiter dabei, weitere Buden aufzubauen. Es ist eine gute Nachricht für alle Weihnachtsmarkt-Liebhaber nach dem Rückschlag Anfang der Woche. Noch am Dienstag (18.11.) hatten die österreichischen Organisatoren gegenüber der MZ bestätigt, dass ein "Baustopp" angeordnet worden sei, der es unmöglich mache, den neuen Weihnachtsmarkt wie geplant am 21. November zu eröffnen.

"Administrative Gründe"

Der Aufbau der Rodelbahn ist noch nicht vollendet / Redaktion DM

Zu den genauen Ursachen wollte sich auch Tage später niemand detailliert äußern. Die Sprecherin der Stadt Palma, Mercedes Celeste, erläuterte nur, dass die Eröffnung aus "ausschließlich administrativen Gründen“ verschoben worden sei. Ein neues Eröffnungsdatum gibt es noch nicht. Anfang der Woche hatte es geheißen, dass das bunte Treiben mit Rodelbahn und einer Schlittschuhbahn auf Kunsteis "frühestens am 28. November" beginnen könne.

Einigen Anwohnern dürfte der Aufschub gerade recht sein: Mehrfach hatte die Nachbarschaftsvereinigung Barri Cívic medienwirksam gegen den nordischen Weihnachtsmarkt in ihrem Viertel protestiert - unter anderem, weil das aus anderen Ländern übernommene Format „die eigenen Märkte und Traditionen" verdränge. Zudem meldeten die Anwohner Bedenken wegen Ruhestörung an - und setzten schließlich durch, dass es während der Öffnungszeiten des Marktes deutlich weniger Musik geben wird als zunächst geplant. Lediglich freitags und samstags darf nun jeweils zwischen 19.30 und 21.30 Uhr Musik gespielt werden. Die Lautstärke muss dabei eingeschränkt werden: Die Musik darf außerhalb des Marktes nicht zu hören sein. Außerdem soll sich die Stadtverwaltung verpflichtet haben, Maßnahmen zu erwägen, damit das Event möglichst wenig negative Auswirkungen auf den Verkehr und die Parkplatzsituation in dem Viertel hat.

Bis zum Dreikönigstag

Noch ist der Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Sa-Feixina-Parks nicht vollständig aufgebaut / Redaktion DM

Wann genau es nun wirklich losgeht, ist also noch unklar. Fest steht: Auch über die Weihnachtstage hinaus dürfte der Budenzauber, an dem auch zahlreiche Aussteller von der Insel teilnehmen, zu bestaunen sein. Ganz nach spanischer Tradition soll "Christmas in Palma" bis zum Dreikönigstag am 6. Januar geöffnet sein. Geplant sind fast 60 Buden, an denen Handwerkskunst, Geschenkartikel und Leckereien aus Mallorca und Nordeuropa verkauft werden. Als Highlight gelten die geplante 20 Meter lange Rodelbahn und die Eislaufpiste.

