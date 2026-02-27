Mallorca setzt ein Zeichen gegen Fast Fashion – neues Insellabel feiert große Premiere

Pünktlich zum Balearen-Tag (1.3.) erblickt am Freitag (27.2.) das vom Inselrat entwickelte Label „Moda Artesana de Mallorca“ erstmals das Licht der Öffentlichkeit. Bei einer bereits ausverkauften Modenschau im Teatre Principal von Palma zeigen die 18 ausgewählten Kunsthandwerker dann Teile ihrer Kollektionen auf dem Laufsteg. Danach geht die Marke mit einer kleinen Gruppe auf die Reise zur Tourismusmesse ITB nach Berlin.

Die aus Palmwedeln geflochtene Clutch Cala Brava von Antic Mallorca - einer der 18 Kunsthandwerkerinnen der neuen Marke. / Alexandra Bosse

„Auf Mallorca hat das Wichtige vor dem Dringenden Vorrang."

Mit dabei ist die Schauspielerin und Sängerin Carolina Cerezuela als Markenbotschafterin. „Auf Mallorca hat das Wichtige vor dem Dringenden Vorrang. Die lokale Marke steht im Gegensatz zur globalisierten Einheitsmode“, sagte Cerezuela bei der Pressekonferenz in der Misericòrdia am Dienstag.

Markenbotschafterinnen Carolina Cerezuela mit iherer Tochter Carla Moyá / Bernardo Arzayus

„Wir hatten viel Produktionsarbeit mit vielen Videoaufnahmen in Vorbereitung auf die Modenschau. Es wird eine ganz besondere Show“, verrät Catalina Borràs, Designerin der Marke Vius Esporles und eine der Teilnehmerinnen. Die Dachmarke soll den Kunsthandwerkern, die alle mit nachhaltigen Produkten arbeiten, mehr Aufmerksamkeit verschaffen. „Uns eint, dass wir unsere Produkte sehr bewusst herstellen, ganz im Gegensatz zur Fast Fashion“, so Catalina Borràs.

Das ist erst der Anfang

"Wir stehen mit der Marke quasi erst am Anfang, und es wird definitiv noch weitere Events geben", sagt Borràs. Die Marke "Moda Artesana de Mallorca" helfe den angeschlossenen Kunsthandwerkern, einen Schub zu bekommen und als kleine Marken mehr Sichtbarkeit zu erlangen.

Die Marke "Moda Artesana de Mallorca" will weiterwachsen und steht allen zertifizierten Kunsthandwerkern der Insel offen. Sie müssen bestimmte Anforderungen erfüllen und können sich beim Consell de Mallorca um die Aufnahme in die Dachmarke bewerben.

