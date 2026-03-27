Bademode auf Mallorca: Drei Labels für nachhaltige, exklusive und individuelle Looks

Wer auf Mallorca nach Bademode abseits großer Ketten sucht, findet bei diesen drei Marken besondere Designs: Von recycelten Stoffen über Unikate bis hin zu Swarovski-Kristallen. Produziert wird je nach Label in Barcelona, Brasilien oder London.

Mallorquinisch und nachhaltig

Die Designerin Margarita Payeras Caldés gründete ihre Marke Suro bereits vor 10 Jahren. Die Mallorquinerin vereint in ihrer Bademode Design, Qualität und Nachhaltigkeit. "Ich spiele gerne mit Variationen. Deshalb verkaufe ich meine Bikiniteile einzeln, so kann man sie immer wieder anders untereinander kombinieren", erzählt die 47-Jährige. Sie wiederhole daher Farbtöne in ihren Kollektionen, so dass alle Teile auch in der nächsten Saison noch tragbar sind. "Es geht mir nicht darum, schnelle Trends zu bedienen, und ich bin die erste, die selbst "Mix and Match" liebt", sagt sie.

Die Ästhetik ihrer Stücke ist reduziert: Minimalismus, Architektur, Mode und Kunst prägen ihre Entwürfe, die für Frauen jeden Alters gedacht sind. Als sie 2016 damit begann, Badeanzüge und Bikinis aus recycelten Stoffen herzustellen, war es noch eine Herausforderung, nachhaltige Bademodenstoffe zu finden, erzählt Caldés. Sie arbeitet mit italienischem recyceltem Lycra, bei dem das Nylon des Stoffes aus im Meer geborgenen treibenden Fischernetzen hergestellt ist. "Damit tragen wir indirekt dazu bei, den Plastikmüll in den Ozeanen zu reduzieren", so die Designerin.

Der Name des Labels ist untrennbar mit dem Mittelmeer verbunden. „Suro“ bezeichnet auf Mallorquinisch die kleinen Korkschwimmhilfen, mit denen der Großvater von Caldés ihr das Schwimmen beibrachte. Die Produktion der Bademode liegt zwar in Barcelona, aber die Prototypen testet Caldés auf Mallorca, wo sie selbst im November noch im Meer schwimmen geht. Caldés bedenkt Nachhaltigkeit in ihrem gesamten Produkt, Langlebigkeit ist einer ihrer Kernwerte: Sie setzt auf Materialien und Verarbeitung, die Sonne, Salz und Chlor mehrere Saisons lang überstehen. "Qualität ist mir wichtig. Ich nutze selbst für das Innenfutter einen Premium-Lycrastoff, weil der ja direkt mit der Haut in Berührung kommt", sagt sie.

Neue Kombinationsmöglichkeiten

Für die Schwimmsaison 2026 kombiniert sie in ihrer mittlerweile neunten Kollektion unter anderem die Farben Korallengelb, Papayaorange und verschiedene Töne von Olivgrün. Ihre Bikini-Teile kosten jeweils zwischen 58 und 70 Euro, der Preis ihrer Badeanzüge liegt bei 158 bis 170 Euro. Zum Saisonauftakt 2026 ist Caldés am 27. und 28. März mit ihrem Pop-up-Store im Tennis Club Palma zu Gast und ist dabei auch selbst vor Ort. Im Onlineshop unter www.suroswimwear.com sind auch Teile vergangener Kollektionen zu einem reduzierten Preis zu erstehen (Bikiniteile ab 34,80 Euro und Badeanzüge ab 94,80 Euro). Die aktuelle Suro-Kollektion kann man ab dem 1. April außerdem in dem Laden "Datura Studio Isla" in Deià finden:

Jeder Bikini ein Unikat – die Marke Fishkiss

Farbenfrohe Prints mit Blumen und Ethnomustern, aber auch einfarbige Versionen, die dank ihres Schnitts in ihrer Schlichtheit bestechen. Bereits seit 12 Jahren vertreibt die Deutsche Maria Sickmüller brasilianische Bademode mit ihrer Marke Fishkiss exklusiv in Spanien. "In Brasilien werden einfach die besten Bikinis gemacht", sagt die studierte Medizinerin und Psychologin, die bereits seit über 30 Jahren in Santanyi lebt. Hier ist an den Markttagen (jeden Mittwoch und Samstag) ihr Showroom "Bikini-Garage" am Carrer Jaume II Nr. 23 geöffnet, in dem Kundinnen und Kunden ihre Modelle persönlich anprobieren können – denn die Bademodemarke Fishkiss führt auch exklusive Swimshorts für Männer. Momentan sei sie auch in Verhandlung mit einer Boutique in Santanyi, die ihre Bikinis in der neuen Saison ebenfalls führen soll.

Die Medizinerin Maria Sickmüller vertreibt original brasilianische Bikinis auf Mallorca. / Nele Bendgens

"Meine Stoffe kommen alle von einer alteingesessenen brasilianischen Stoffmarke direkt aus Rio de Janeiro. Die komplette Fertigung geschieht nach meinen Vorstellungen in Handarbeit in Brasilien", sagt Sickmüller. Ihre Bikinis charakterisieren sich dadurch, dass kein einziger dem anderen gleicht. "Meine Näherinnen haben da genaue Anweisungen von mir und kombinieren beispielsweise dasselbe Stoffmuster mit einem anderen Accessoire an den Seiten", so die Unternehmerin. Wenn sich Sickmüller für einen Stoff entschieden hat, lässt sie davon kleine Kontingente von maximal 90 Bikinis in fünf Größen herstellen. "Wenn die Leute hören, dass ich studierte Ärztin und Psychologin bin, denken alle an einen Absturz. Aber ich wollte einfach was anderes machen. Für mich ist meine Marke ein Kreativprojekt, denn ich entscheide nicht nur über die Designs, sondern bin mittlerweile auch Fotografin und Model für das Label", erzählt Sickmüller.

Fishkiss hat viele verschiedene Designs und Modelle zur Auswahl. / Nele Bendgens

Auch Maria Sickmüller setzt mit ihrem Label auf Slow Fashion und Qualität. "Meine Bikinis sind Sammlerstücke und halten jahrelang. Meine Kundinnen lieben sie und würden die nie wegwerfen, sondern vererben sie weiter", sagt sie. Ein Bikiniteil von Fishkiss kostet zwischen 49 und 70 Euro, Badeshorts für Männer liegen bei 74 bis 79 Euro.

Zu bestellen ist die Bademode im Onlineshop unter www.fishkiss-swimwear.com

Exklusiv mit auffälligen Prints und Glitzersteinen: Das Modelabel „Or Naked”

Die deutsche Designerin Angelika Picolin fühlt sich schon seit vielen Jahren mit Mallorca verbunden. Sie beschreibt ihr Label Or Naked auf ihrer Webseite als mallorquinisches Slow-Fashion-Label für luxuriöse Yoga- und Strandmode – gemacht für die anspruchsvolle Frau, die auffallen und sich wohlfühlen möchte. Die Badmode von Or Naked entwirft sie auf Mallorca und produziert diese in Barcelona und London.

Bei manchen Designstücken geschieht laut der Marke der letzte Produktionsschritt auf Mallorca. So etwa bei den mit Swarovski-Kristallen besetzten Bikinis: Sie sind in London genäht und gedruckt, aber erst auf Mallorca bekommt jeder einzelne Stein individuell mit der Hand aufgesetzt seinen Platz auf dem Stoff. Dies würde garantieren, dass sie auch nach Jahren noch an Ort und Stelle bleiben. Kostenpunkt dieser Kollektion mit farbenfrohen Designs auf reinweißem Hintergrundstoff: 499 Euro pro Bikini-Set. Die Produktion erfolgt nur auf Anfrage, und so muss man sich 14 Tage nach der Bestellung gedulden.

Das "Pink Flamingo" Bikini-Oberteil von der Marke Or Naked / Or Naked

Auch die meisten Badeanzüge von Or Naked folgen demselben Designprinzip: reinweißer Stoff als Basis, der vorne doppellagig verarbeitet ist, sodass auch im nassen Zustand nichts durchscheint. Dazu ein großer, auffälliger Print wie beispielsweise eine überdimensionale Sonnenbrille, die über dreiviertel des Vorderteils des Badeanzuges verläuft.

Zu bestellen ist die Bademode im Onlineshop unter www.or-naked.com

Letztendlich sollte man sich bei aller Auswahl immer für die Bademode entscheiden, in der man sich persönlich leicht bekleidet wirklich wohlfühlt. So kann die Strandsaison 2026 gut beginnen.