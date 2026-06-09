Noch mehr Luxus auf Mallorca: Loewe kehrt nach Palma zurück und eröffnet Boutique auf Prachtmeile

Das Luxuslabel Loewe wird auf Mallorca wieder mit einem eigenen Geschäft vertreten sein – und kehrt dabei zu seinen Ursprüngen zurück. Pünktlich zum 180-jährigen Bestehen eröffnet die Marke für Mode und Accessoires eine neue Boutique am Passeig del Born im Zentrum von Palma, und zwar im Erdgeschoss des an Can Alomar angrenzenden Gebäudes an der Ecke zum Carrer de l’Estanc, in dem sich bislang eine Filiale der Banco Santander befand. Damit wird die Marke wieder an Palmas wichtigste Einkaufsstraße im gehobenen Segment zurückkehren.

Die Ecke mit dem Carrer l'Estanc. / Raúl Sanz

Die Marke hatte ihr Geschäft in Palma im September 2017 geschlossen. Es befand sich an der Avinguda Jaume III an der Ecke zur Plaça de Joan Carles I. Seitdem waren Loewe-Produkte in Palma nur noch über die Filialen von El Corte Inglés erhältlich.

1954 bereits ein Loewe-Geschäft

Die Rückkehr an den Born hat zudem eine deutlich historische Komponente. Das erste Loewe-Geschäft in Palma eröffnete bereits 1954 an der Flaniermeile und blieb dort bis 1998, ehe die Marke ihren Standort an die Avinguda Jaume III verlegte. Aus Branchenkreisen heißt es, das Unternehmen habe seit der Schließung seiner letzten eigenen Boutique in der Stadt das Ziel verfolgt, in derselben Gegend wieder ein Ladenlokal zu finden.

Die spanische Marke gehört seit 1996 zum Konzern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), dem weltweit größten Luxusgüterkonzern. Louis Vuitton eröffnete 2010 in Palma, an einer Ecke des historischen Gebäudes Can Alomar am Passeig del Born. Nach dem jüngsten Umbau im Jahr 2024 hat die Marke ihre Verkaufsfläche vervierfacht und nutzt nun 391 Quadratmeter auf zwei Etagen. Symbolträchtig ist dabei auch, dass Louis Vuitton inzwischen die Hauptfassade des Gebäudes einnimmt.

Draufsicht vom Passeig del Born. / Raúl Sanz

Born baut seine Position als Luxusmeile aus

Mit der Rückkehr von Loewe wird die Position des Passeig del Born als führende Luxusmeile der Balearen weiter gestärkt. In den vergangenen Jahren haben sich dort zahlreiche exklusive internationale Marken angesiedelt oder vergrößert, darunter neben Louis Vuitton auch Bulgari, Hugo Boss, Max Mara, Twinset und Escada. Hinzu kommen bekannte Adressen wie Rialto Living, Relojería Alemana sowie das gesamte Ladenimperium von Inditex.

Schon bald soll außerdem eine Rolex-Boutique eröffnen. Zusammen mit der Rückkehr von Loewe bestätigt das die wachsende Anziehungskraft, die der Born auf internationale Luxusmarken ausübt. Damit festigt die Einkaufsstraße ihren Rang als Schaufenster des Luxus auf Mallorca und etabliert sich weiter als eine der exklusivsten Shoppingadressen im Mittelmeerraum.

Palma reiht sich damit in das spanische Filialnetz der Marke ein, das bereits Standorte in Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, San Sebastián, Marbella, A Coruña, Las Palmas, Granada und Murcia umfasst.

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