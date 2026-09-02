Neue Läden auf Mallorca: WYCON und Loewe bauen Präsenz aus

Mallorcas Shopping-Landschaft bekommt Zuwachs. Die italienische Kosmetikkette WYCON Milano hat Ende August ihre erste Filiale auf der Insel im Einkaufszentrum FAN Mallorca Shopping eröffnet. Angeboten werden Make-up, Haut- und Körperpflege, Parfüms sowie Beauty-Zubehör. WYCON wurde 2009 in Italien gegründet und betreibt inzwischen knapp 300 Geschäfte. Nach der Eröffnung von Läden in Madrid und Barcelona 2025 setzt die Marke ihre Expansion in Spanien nun auf Mallorca fort.

Loewe eröffnet am Passeig des Born

Deutlich luxuriöser geht es im Zentrum von Palma zu: Loewe hat eine neue Boutique am Passeig del Born eröffnet. Auf rund 140 Quadratmetern verkauft das spanische Modehaus Damen- und Herrenkleidung, Taschen, Lederwaren, Schuhe, Accessoires und Brillen.

Mit der Boutique baut Loewe seine Präsenz an einer der prominentesten Einkaufsadressen Palmas aus. Das 1846 in Spanien gegründete Unternehmen gehört zu den ältesten Luxusmodehäusern der Welt. Bei der Gestaltung des Geschäfts setzt Loewe bewusst auf Mallorca-Bezug, etwa bei der Auswahl der Fliesen und weiterer Einrichtung, die auf der Insel angefertigt wurde.

Das Luxuslabel kehrt nach fast zehn Jahren nach Palma zurück. Bereits von 1954 bis 1998 gab es ein Loewe-Geschäft an der Einkaufsmeile Passeig del Born.

Von Beauty bis Luxus

Damit stehen die beiden Neueröffnungen für zwei sehr unterschiedliche Entwicklungen im Einzelhandel der Insel: Während WYCON im FAN auf ein breites Publikum und vergleichsweise günstige Beauty-Produkte setzt, verstärkt Loewe das Luxussegment am Passeig del Born.