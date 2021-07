Stimmungsvolle Locations direkt am Wasser, leckeres Essen, dazu Insel-Weine, Sonnenuntergang, Musik und viele gute Gespräche. Das Sommerfest der MZ ist über die vergangenen Jahre hinweg schon zu einer kleinen Tradition geworden. Nachdem wir 2020 wegen der Pandemie eine Pause einlegen mussten, gibt es dieses Jahr noch mehr Gründe, in etwas kleinerem und selbstverständlich coronasicherem Rahmen gemeinsam anzustoßen. Dazu laden wir die Leser und Partner der MZ am 29. Juli ganz herzlich ins Coast by East in Port Adriano ein. Ab 20 Uhr begrüßen wir unsere Gäste vor der Fotowand in dem vom Designer Philippe Starck entworfenen Hafen.

Die besten Weine von acht Bodegas

Los geht es mit einer Weinverkostung von acht ausgesuchten Bodegas. Ihre besten Tropfen werden uns die Weingüter Blanc Terra, Biniagual, Es Verger, Jaume de Puntiró, José Luis Ferrer, Petit Celler, Tianna Negre und Vi Rei einschenken. Zu den über 30 Weinen gibt es leckeren Schinken.

Dinner mit Überraschungen

Das darauffolgende Flying Dinner mit asiatisch angehauchten Köstlichkeiten serviert Coast by East. Es folgen eine Verlosung, die eine oder andere Überraschung und Live-Musik bis 24 Uhr. Wer mag, kann den Abend dann natürlich auch darüber hinaus im Coast by East oder der Sansibar Wine Bar ausklingen lassen.

Rundumblick im Hafen von Port Adriano

Durch die Lage des Beachclubs an der Spitze des modernen Hafens können Besucher während der Feier fast von überall aus den Rundumblick über den von Philippe Starck entworfenen Hafen genießen. „Direkt vor dem Restaurant liegt die Hafeneinfahrt für Boote. Man kann aus unmittelbarer Nähe zusehen, wie die großen Yachten einfahren“, sagt Coast-by-East-Geschäftsführer Sascha Klotz. Wir freuen uns, dieses Ambiente mit unseren Lesern und Partnern genießen zu können.

Hier gibt es die Eintrittskarten

Die Anzahl der Eintrittskarten ist begrenzt. Eine Eintrittskarte können Sie sich auf folgender Website sichern. Im Preis von 35 Euro ist neben der Party die Weinverkostung, das Dinner, ein Longdrink sowie die Teilnahme an der Verlosung enthalten.

Gewinnen Sie 10 Eintrittskarten

Auch die Verlosung auf den MZ-Sommerpartys ist längst Tradition und es gibt auch in diesem Jahr wieder attraktive Preise. Vor Ort rühren wir die Lostrommel, im Voraus tut es bereits unser Partner Linea Directa. Unter allen Lesern, die folgende Frage richtig beantworten können, verlost das Versicherungsunternehmen fünf mal zwei Eintrittskarten im Wert von je 35 Euro. Die Frage lautet: Zu welcher Gemeinde gehört Port Adriano?

Mitmachen lohnt sich doppelt, denn die Anzahl der zum Verkauf stehenden Eintrittskarten ist begrenzt. Wer in den Lostopf möchte, muss vor dem 21. Juli nur eine E-Mail mit dem Betreff „Eintrittskarten Linea Directa“, der richtigen Antwort und seinen Kontaktdaten (Name, Adresse und Telefonnummer) an events@mallorcazeitung.es schicken.

Den Shuttlebus nutzen

Wer mag, kann von Palma aus kostenlos den Shuttlebus zur MZ-Sommerparty nutzen. Der Bus fährt um 19.30 Uhr von der an der alten Mole von Palma gelegenen Bar Varadero (Carrer Muelle Viejo) ab. Rückfahrt ist um 23.30 Uhr. Interessenten können sich per Mail an die oben genannte Adresse anmelden (als Betreff „Bus“ eingeben!).

Zu guter Letzt danken wir unseren Partnern, die die Sommerparty mit möglich machen: Juaneda Hospitals, Port Adriano, Linea Directa, Coast by East, BMW Proa Premium und Abogados Bufete Staubach.