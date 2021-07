Ein deutscher Unternehmer hat die Mitte der 80er- und zu Beginn der 90er-Jahre für ihre Themen- und Freiluftpartys bekannte Diskothek Dhraa nahe Porto Cristo an der Ostküste von Mallorca für 245.000 Euro erworben. Zu der Diskothek gehört auch das Restaurant Sol Naixent. Nachdem die Anlage nun über zwei Jahrzehnte leergestanden hat, soll sie nun zu neuem Leben erweckt werden.

Die ehemalige Diskothek, die an der Straße zwischen Porto Cristo und Cala Millor liegt, ist in den letzten Jahren zunehmend verfallen. 1986 hatten heimische Investoren das Projekt gestartet, an dem auch der bekannte Madrider Architekt José Ángel Suárez sowie Künstler wie Javier Mariscal, Miquel Barceló oder Guillermo Pérez Villalta beteiligt waren. Pérez Villalta war es auch, der eine Art Labyrinth entwarf, das in einem sich spiralförmig nach oben windenden Turm endete. Das Labyrinth ist mittlerweile nicht mehr erkennbar.

Die vorherigen Besitzer, Pere Pascual und seine Schwester Joana, hatten die Diskothek zum Verkauf ausgeschrieben, da keines ihrer Kinder das Geschäft nach der Schließung übernehmen wollte.

Nun liegt die Zukunft der bekannten Diskothek in den Händen der May Holding Baleares SL des deutschen Unternehmers und Residenten Markus Wolfgang Breisch, der ebenfalls in Porto Cristo lebt.

Mit seinem Unternehmen ist er auch in der Bau- und Immobilienbranche sowie Gastronomie tätig. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" schreibt, will Breisch die Diskothek nicht als Nachtclub wieder eröffnen, sondern eher ein Restaurant mit Live-Musik-Bereich daraus machen. Dafür bietet sich der große Innenbereich der einstigen Diskothek und die Passage in der ersten Etage an.

Die Diskothek abzureißen und etwa Wohnungen zur Ferienvermietung daraus zu machen, ist nach den geltenden Raumordnungsplan der Gemeinde Manacor nicht erlaubt. Stattdessen verfügt der neue Besitzer über eine Genehmigung für einen Pool, eine Bar, ein Restaurant und einen Ausstellungsraum sowie einen 3.500 Quadratmeter großen Parkbereich mit Platz für 120 Autos. /sw