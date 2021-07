Unter peinlich genauer Beachtung aller Regeln will das Kultlokal Bierkönig an der Playa de Palma auf Mallorca am Donnerstag (29.6.) erstmals seit über 20 Monaten wieder einen Live-Auftritt bieten. Der Schlager- und Spaßbarde Tim Toupet soll am Donnerstag (29.7., 17 Uhr) vor maximal 300 Gästen - 100 innen, 200 außen - auftreten. Das geht aus einer Mitteilung in den sozialen Netzwerken hervor. Vor Corona feierten im Bierkönig Tausende von Menschen.

Die großen Vergnügungslokale an der Playa de Palma unterliegen derzeit strengen Auflagen. Der größte Konkurrent des Bierkönig, der Megapark, hat unter diesen Bedingungen beschlossen, gar nicht erst zu öffnen. Die Gastronomen argumentieren, dass eine kontrollierte Party den Menschenansammlungen auf der Straße und am Strand vorzuziehen sei. Diese, zudem verbotenen Trinkgelage gelten als die größten Treiber der gegenwärtigen Corona-Welle auf Mallorca.

Zu beachten seien die an der Playa de Palma geltenden Regeln, heißt es beim Bierkönig in Bezug auf den Tim-Toupet-Auftritt:. Gäste müssen sich anmelden und dann per QR-Code identifizieren. Im Innenbereich dürfen maximal 4 Personen an einem Tisch sitzen, im Außenbereich sind es 6. Nur wer am Tisch sitzt, darf die Maske abnehmen. "Es darf nicht aufgestanden werden. Hände hoch, mitsingen, schunkeln im Sitzen… kein Problem", heißt es in der Mitteilung.

Der Auftritt sei ein "Versuch". "Wenn wir alle zusammenarbeiten und sich alle an die Regeln halten, könnte das ein weiterer Schritt in die richtige Richtung werden", so die Veranstalter. Darauf folgt dann eine gar nicht so einfach umzusetzende Drohung: "Und für alle, die sich nicht an die Regeln halten können, gilt: Inselverbot." /ck