Das wiederbelebte Partygeschehen auf der Insel nimmt die Perseiden am Nachthimmel vorweg: Dieser Tage konnte man des Nachts bereits viele Stars beobachten, zum Beispiel die Burlesque-Tänzerin Dita Von Teese, Hayley Hasselhoff (die Tochter von David Hasselhoff), das Topmodel Franziska Knuppe, die Influencerin Lilly Sayn-Wittgenstein und Natascha Ochsenknecht, „Denver-Biest“ Joan Collins, Fernsehmoderatorin Frauke Ludowig, den in Plauderlaune begriffenen Bachelor Andrej Mangold („Ja, ich date, aber ich sage nicht wen“) oder Martin Semmelrogge samt Haustieren. Die illustre Runde kam bei diversen Events zusammen, um gepflegt dem Hedonismus zu frönen – inklusive Corona-Auflagen wie tagesaktuellen Antigen-Test-Nachweisen.

Am Mittwochabend vergangener Woche (4.8.) eröffnete Promi-Immobilienmakler Marcel Remus seine „Villa Remus“ in Palmas Stadtviertel Son Vida. Dresscode: „All Black“, ein schmucker Farbkontrast zum obligatorischen roten Teppich. Die Party war dabei kein Selbstzweck, es ging natürlich um Publicity für das Ferienhaus mit Pool für Gutbetuchte, das nun für etwa 14.000 Euro pro Woche gemietet werden kann. Remus und sein Team haben dazu eine professionell durchdachte Marketing-Strategie: Promis werden auf das Event eingeladen und wohl dafür auch bezahlt. Zum Teil werden Fotoagenturen gebucht, die dann im Auftrag von Remus die Fotos verkaufen oder auch kostenfrei dem Markt zur Verfügung stellen. Um die junge Zielgruppe zu erhaschen, war zum Beispiel die Influencerin Ivana Santacruz vor Ort. Sie stellte ihren 1,7 Millionen Followern die Villa Remus vor.

Der TV-Makler legte am Donnerstag (5.8.) noch mit der „Remus Charity Night“ nach, die eigentlich „Lifestyle Night“ heißt. Die Party auf dem Showgelände Son Amar wurde umbenannt und sollte Spenden für die Betroffenen der Flutkatastrophe in Deutschland generieren. Drinks, Fingerfood und Showauftritte gab es natürlich dennoch.

Daran, dass Spaß, Tanz und gute Taten sich nicht zwangsläufig ausschließen müssen, erinnerte auch das Event „Media Night“ am Samstag (7.8.), für das "Partykönig" Michael Ammer verantwortlich zeichnete: Das Highlight der Nacht war dabei ein Auftritt des Produzenten und DJs Kgaogelo Moagi alias Master KG. Sein Song „Jerusalema“ ging 2020 weltweit durch die Decke, auf der Insel sammelte die Initiative „Mallorca tanzt“ mit der dazugehörigen Choreografie Spenden für die Organisation Hope Mallorca. Jetzt veröffentlicht der Südafrikaner einen Song zusammen mit David Guetta und arbeitet gemeinsam mit Robin Schulz an einem Lied, das im Herbst veröffentlicht werden soll, und zugleich an einem neuen Album.

Bei Michael Ammer vergnügten sich 250 Gäste in der Villa Blue Sky in Andratx. „Endlich dürfen wir hier wieder feiern. Eigentlich würden hier über 1.000 Leute Platz finden, aber nun muss es eben mit weniger Gästen funktionieren“, so der Eventmanager. Ex-Sky-Moderator Jörg Dahlmann führte das exklusive Grüppchen durch das Programm des Abends. Neben Master KG trat auch Ingrid Arthur von den Weather Girls auf, dazu erfreuten sich die Feiernden an DJs, Prosecco, Gin Tonic und Sonnenuntergang, Martin Semmelrogges Hunde derweil an einem Bad im Pool. Wer Partys dieses Kalibers liebt, wünscht sich beim Sternschnuppenschauer gewiss eine baldige, schillernde Fortsetzung herbei.