Der mittwöchliche Markt in Sineu auf Mallorca hat eine jahrhundertealte Tradition und ist ein Besuchermagnet – der Besuch gilt als Standardprogramm vieler Urlauber. Jetzt gibt es in dem Ort in der Inselmitte eine Alternative, die nicht nur weniger überlaufen sein dürfte – Stichwort Corona –, sondern auch angenehmere Temperaturen verspricht: Um die lokale Wirtschaft anzukurbeln und die Nachsaison zu beleben, organisiert das Rathaus zusammen mit dem Kunsthandwerker-Netz „Mallorca Crea“ im September freitags von 20 bis 24 Uhr im Ortskern einen Nachtmarkt.

Neben auf der Insel hergestellten Deko-Artikeln und „0-Kilometer-Produkten“ wird es zwischen den Ständen auch Livemusik geben. Im Laufe des September plant Sineu zudem noch weitere Aktivitäten, etwa das Radrennen Challenge de Tardor oder das Theaterfestival Ciclop.