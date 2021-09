Ein Jahr mussten sie, wie so vieles andere auch, pausieren, am 30. September ist es erneut so weit: Die Mallorca Zeitung vergibt auf dem Weingut Castell Miquel bei Alaró wieder ihre Preise. Damit zeichnet sie Menschen aus, die sich über nationale Zugehörigkeiten und kulturelle Eigenarten hinweg um das Zusammenleben und Wohlergehen auf der Insel verdient gemacht haben. Wie schon in den beiden ersten Ausgaben 2018 und 2019 werden auch dieses Jahr wieder drei Preise verliehen. Geehrt werden 2021 der Publizist Axel Thorer, der Sportveranstalter Edwin Weindorfer sowie Heimke Mansfeld, Jasmin Nordiek und Sonja Willner von der Stiftung Hope Mallorca.

Der Preis für kulturelle Vermittlung geht an den Journalisten und Autoren Axel Thorer (Tanga, Tansania, 1939). Wie ein Jäger und Sammler oder auch Entdecker – als der er sich wohl selbst am liebsten sieht – trägt er seit Jahrzehnten Informationen über Mallorca zusammen, um sie in Artikeln auf seinen vielen journalistischen Stationen (zuletzt war Thorer stellvertretender Chefredakteur der „Bunte“), in Büchern und in jüngster Zeit auch auf einem Blog deutschsprachigen Lesern zur Verfügung zu stellen. Es ist ein schon fast enzyklopädisches Wissen, mit dem dieser geborene Geschichtenerzähler vermittelt, was Mallorca so besonders macht.

Der österreichische Sportveranstalter Edwin Weindorfer erhält den Preis für unternehmerische Leistung. Mit der gemeinsam mit seinem Partner Herwig Straka geleiteten Emotion Group arbeitet er daran, Santa Ponça zu einem Zentrum des internationalen Spitzensports zu machen. Zunächst das WTA-Tennis-Turnier der Damen, dann dieses Jahr mit den Mallorca Championships ein ATP-Turnier der Herren. In den kommenden Wochen folgen nun eine Station der European Tour im Golf sowie die Eröffnung des neuen Mallorca Country Clubs. Weindorfer und sein Team bereichern die Insel mit diesen hochwertigen Angeboten nicht nur in sportlicher, sondern auch in wirtschaftlicher Sicht.

Der Preis für soziales Engagement geht an die Stylistin Heimke Mansfeld, die Unternehmensberaterin Jasmin Nordiek sowie die Rechtsanwältin Sonja Willner. Mit ihrem nunmehr in eine Stiftung verwandelten Verein Hope Mallorca haben sie Hunderte von Familien auf der Insel durch die Pandemie gebracht und eindrucksvoll vorgemacht, was alles möglich ist, wenn man in einer Notsituation kurzentschlossen anpackt, um zu helfen.

Die mit der freundlichen Unterstützung des Direktversicherers Línea Directa vergebenen Preise werden am 30. September im Rahmen einer Feier auf dem Weingut Castell Miquel des deutschen Unternehmers Michael A. Popp (Bionorica) verliehen. Die Preisträger 2018 waren der Unternehmer Franz Kraus, die Tierschützerin Evelyn Tewes sowie die Filmfestival-Leiterin Sandra Seeling Lipski. 2019 ehrte die Mallorca Zeitung den Musiker Peter Maffay, den Unternehmer Helmut Clemens sowie den Kulturveranstalter Will Kauffmann.