Der mallorquinische Sneaker-Hersteller Yuccs hat am 17. November in der Einkaufsstraße Jaime III, Hausnummer 7, in Palma de Mallorca sein erstes Geschäft eröffnet. Bisher konnte man die unter anderem aus dem Fell des Merinoschafs hergestellten nachhaltigen Tretern nur online erwerben. Das neue Lokal umfasst eine Fläche von über 110 Quadratmeter.

Im MZ-Interview 2019 gab Mas an, dass seine Schuhe die ersten in Spanien hergestellten aus Merinowolle sind. Die Wolle ist besonders weich und isoliert gut gegen Kälte und Hitze. Sie ist zudem zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Auch bei anderen Bestandteilen achte Pablo Mas darauf, möglichst umweltfreundliche Produkte zu verwenden.

"Wir arbeiten hauptsächlich mit Lieferanten in Spanien zusammen. Unsere Fabrik ist in Elche. Dort verarbeiten wir Materialien, wie Bambus oder Merinoschafwolle, auf innovative Art weiter. Letztlich verkaufen wir den bequemsten Schuh der Welt", beschreibt Yuccs-Gründer Pablo Mas die Besonderheiten seines Unternehmens.

Sein Schuhwerk hatte Mas Ende Dezember 2018 auf den Markt gebracht. Nach seinem BWL-Studium arbeitete der Jungunternehmer zunächst drei Jahre lang beim Schuhfabrikanten Camper in Inca, dann gründete er sein eigenes Start-Up.

Derzeit gibt es vier verschiedene Modelle: einen Casual-Schuh, ein sportlicheres Modell, ein etwas höher geschnitteneres (Boot) sowie eines zum einfachen Hineinschlüpfen (Slip-on). Bei den meisten handelt es sich um Unisex-Modelle, die man auch ohne Socken tragen kann. Sie kosten derzeit ab 85 Euro.

In Pandemie-Zeiten ein neues Geschäft zu eröffnen, ist "eine Herausforderung", so Mas. "Wegen allem, was so eine Investition mit sich bringt, und der Unsicherheit", fügt der Mallorquiner hinzu. Die Schuhe hätten sich jedoch, seit sie auf den Markt gekommen sind, großer Beliebtheit erfreut. "Wir hoffen, dass der Laden gut funktioniert und wir bald weitere Geschäfte eröffnen können", so Mas. Im Gespräch sei etwa der Standort Madrid, aber auch weitere wie Barcelona, Valencia, Bilbao und Sevilla.

https://yuccs.com, FB / Instagram: Yuccs