Die Diskothek "Dome Music Club" an der Playa de Palma ist am Freitagabend (26.11.) mit großem Erfolg beim mallorquinischen Publikums eingeweiht worden. Hunderte von Menschen besuchten die neue Location auf Mallorca und feierten mit Ricky Rich, der auch der Eigentümer des Veranstaltungsorts ist, und DJ Miky.

Aufgelegt wurden aktuelle Mainstream-Musik und Hits aus den 80er und 90er Jahren – lateinamerikanische Musik und Reggaeton gehören nicht zum Konzept. Die Zielgruppe der spanischen Diskothek sind Insel-Residenten ab 25 Jahren. Der Club wird den ganzen Winter über freitags und samstags sowie am Vorabend von Feiertagen zwischen 23 Uhr abends und 5 Uhr morgens geöffnet sein.

Tanzen derzeit nur mit Maske

Am Eröffnungsabend durften die Nachtschwärmer den Saal nach Vorzeigen ihres Covid-Passes oder mit Nachweis eines negativen PCR- oder Antigentests betreten. Viele zog es auf die Tanzfläche, obwohl Tanzen derzeit nur mit Maske erlaubt ist. Getränke dürfen nur an den aufgestellten Tischen konsumiert werden. Einige Gäste entschieden sich daher für den großen VIP-Bereich, wo es etwas angenehmer und persönlicher zuging.

Der Veranstaltungsort ist auf 400 Personen ausgelegt, wurde komplett renoviert und befindet sich in den Räumlichkeiten der ehemaligen deutschen Disco "Carrusel" im Carrer de Miquel Pellisa, der auch als "Bierstraße" bekannt ist.

Zwar bestand die überwiegende Mehrheit der Besucher am Freitagabend aus Mallorquinern, aber auch einige Touristen feierten mit: Sie freuten sich sichtlich darüber, dass es nun im Winter eine Diskothek gibt, die bis in die frühen Morgenstunden geöffnet hat, und für die sie nicht erst nach Palma fahren müssen.

Bei Dome heißt es, man wolle weg vom so genannten "Sauftourismus" und etwas anderes in dieser Gegend anbieten. "Wir richten uns an ein anspruchsvolleres Publikum, das eine höhere Servicequalität erwartet, auch wenn die Getränke keineswegs teuer sind", sagt Ricky Rich, der nach seiner Tätigkeit unter anderem im BCM, Tito's, Riu Palace, IO Music Club oder Regine's über viel Erfahrung als DJ verfügt. Mitten in der touristischen Sommersaison soll der Dome Music Club täglich öffnen. /bro