Bis Heiligabend ist es zwar noch etwas hin, im November finden aber bereits die ersten Weihnachtsmärkte statt:

Der Markt auf der Plaza Mayor in Palma de Mallorca ist bis 5. Januar aufgebaut, der auf der Plaza d'Espanya, der Porta Pintada, der Rambla und in der Vía Roma geht noch bis zum 6. Januar. In diesem Jahr gibt es erstmals auch Stände auf der Plaça del Mercat. Die Märkte sind von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

In Santanyí findet noch bis zum 12. Dezember ein Adventsmarkt im Henry likes Pizza Santanyí (Carrer d'en Manuel de Falla, 12) statt. Täglich kann dort zwischen 16 und 23 Uhr die vorweihnachtliche Stimmung bei Bratwurst, Glühwein und anderen Leckereien genossen werden. Mittwochs und am Wochenende eröffnet der Markt drei Stunden früher nämlich von 13 bis 23 Uhr. Für Getränke ist reichlich gesorgt, so gibt es Weine, Champagner und sogar eine Cocktail Bar mit speziellen Weihnachts-Cocktails. (https://vinosantanyi.com/)

Freitags und samstags an den Adventswochenenden (bis zum 18.12) gibt es im Ses Cases del Fetget (Crta. Son Servera-Artà, km 1,5, Son Servera) von 12–20 Uhr einen Weihnachtswald. Neben dem Kauf von Tannenbäumen gibt es auch Glühwein und weihnachtliche Leckereien. Am 11. Dezember ab 16 Uhr findet zudem ein Weihnachtsmarkt statt.

Vom 27. November bis 19. Dezember wird zudem auf dem Messegelände El Molí de Calviá in Santa Ponça wieder der vor allem beim deutschen Publikum sehr beliebte Weihnachtsmarkt stattfinden. Auch in diesem Jahr dürfen sich Besucher unter anderem über eine 2019 erstmals aufgehängte aufwendige bunte Außenbeleuchtung und Deko aus England freuen. Es ist die 13. Ausgabe des Weihnachtsmarktes. "Es wird eine Band aus Deutschland kommen, die schon einmal bei uns auf dem Markt gespielt hat, am 6. Dezember kommt für die Kleinen zudem der Nikolaus", so Organisator Holger Beck. Außerdem wird es täglich eine Kinderanimateurin geben, die mit den jüngsten Gästen bastelt und Weihnachtsbäume schmückt. Dienstags und donnerstags ab 18 Uhr können sich die Kleinen zudem beim Legobauen austoben. Am 12. Dezember wird es zudem auch wieder einen Kinderflohmarkt geben, am 5. Dezember gibt es dann Schnäppchen für Erwachsene. Der Weihnachtsmarkt hat montags bis freitags von 17 bis 22 Uhr und samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 22 Uhr geöffnet (http://weihnachtsmarkt-santa-ponsa.de/)

Auf dem Veranstaltungsgelände Son Amar bei Palmanyola (Ctra.Palma-Sóller, km 10,8) wird vom 3. bis zum 19. Dezember jeweils freitags von 18 bis 22 Uhr sowie samstags von 13 und 23 Uhr und sonntags von 13 und 22 Uhr das Christmas Wonderland aufgebaut sein. Zu Bestaunen sind 25 verschiedene Stände mit handwerklichen Produkten, eine Eislaufbahn und ein Food Court. Außerdem gibt es eine 20-minütige Weihnachtsshow mit Tanz, Akrobatik und visuellen Effekten, die zweimal am Tag aufgeführt wird. Auch der Weihnachtsmann steht in seinem Büro für Treffen und Begrüßungen mit Familien zur Verfügung. Bitte vorab Tickets, Schlittschuhlaufen und Zeitslots für Aktivitäten reservieren unter Tel.: 971-61 75 33 oder per E-Mail: reservas@sonamar.com

Auch im Pueblo Español in Palma findet in diesem Jahr endlich wieder ein Weihnachtsmarkt statt, und zwar vom 3. Dezember bis 2. Januar. Die Öffnungszeiten sind Folgende:

Freitag, 3.12.: 16.30 bis 23 Uhr

Samstag, 4.12.: 12 bis 23 Uhr

Sonntag, 5.12.: 12 bis 23 Uhr

Montag, 6.12.: 12 bis 23 Uhr

Dienstag, 7.12.:16.30 bis 23 Uhr

Mittwoch, 8.12.: 12 bis 23 Uhr

Freitag, 10.12.: 16.30 bis 23 Uhr

Samstag, 11.12.: 12 bis 23 Uhr

Sonntag, 12.12.: 12 bis 23 Uhr

Freitag, 17.12.: 16.30 bis 23 Uhr

Samstag, 18.12.: 12 bis 23 Uhr

Sonntag, 19.12.: 12 bis 23 Uhr

Samstag, 25.12.: 16.30 bis 23 Uhr

Sonntag, 26.12.: 12 bis 23 Uhr

Freitag, 31.12.: 16.30 bis 1.30 Uhr

Samstag, 1.1.: 16.30 bis 23 Uhr

Sonntag, 2.1.: 12 bis 23 Uhr

Auch in der Silvesternacht wird der Markt demnach von 16.30 bis 1.30 Uhr öffnen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Euro, für Kinder von 6 bis 12 Jahren 2 Euro, jüngere Kinder bekommen freien Zugang. Im Preis enthalten ist entweder ein Glühwein oder eine heiße Schokolade. Vor Ort können die ersten Weihnachtseinkäufe bei Livemusik gemacht werden. Für Kinder gibt es Animationen und Kunstschnee zu bestaunen.

Am Nikolaus-Wochenende wird es vom 3. bis zum 6. Dezember einen Weihnachtsmarkt im Centro Cap Vermell in Cala Ratjada geben. Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 14 bis 22 Uhr sowie von Samstag bis Montag zwischen 12 und 22 Uhr.

Einen weiteren Weihnachtsmarkt gibt es pünktlich zu Nikolaus vom 4. bis 7. Dezember auf dem Weingut Bodegas Vi Rei (Carretera Ma-6014 Carretera Cap Blanc Km 25, Llucmajor) von 12 bis 20 Uhr. Hier müssen ebenfalls vorab Tickets reserviert werden unter Tel.: 971-00 74 60 oder 682-08 03 42.

In Ariany ist am 5. Dezember auf dem Plaça de s'Auberg ein eintägiger Weihnachtsmarkt zu bewundern. Organisiert wurde dieser von der Cafeteria S'Auberg und zu kaufen gibt es vor allem Kunsthandwerk.

Im Kloster Lluc findet der alljährliche Weihnachtsmarkt in diesem Jahr am 5. und 6. Dezember, jeweils 10 bis 18 Uhr statt.

Pünktlich zu Nikolaus gibt es am 6. Dezember auch in Llucmajor am Claustre de Sant Bonaventura von 11 bis 19 Uhr einen Weihnachtsmarkt.

Vorweihnachtliche Stimmung gibt es außerdem auf dem Weihnachts-Kunstmarkt in Valldemossa. Vom 10. bis 23. Dezember können Interessierte zwischen 10 und 19 Uhr den Markt in der Sala Capitular de la Reial Cartoixa de Valldemossa genießen.

Nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr organisiert die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde auf Mallorca am 11. Dezember ab 16 Uhr wieder ihren Adventsmarkt im Pfarrgarten. Es gibt Plätzchen, Kartoffelpuffer mit Apfelmus, Bratwürste und Glühwein. Bitte unter Tel. 971-74 32 67 oder per E-Mail (info@kirchen-balearen.net) anmelden!

Am selben Tag, dem 11. Dezember, findet auch in Petra von 17.30 bis 21 Uhr ein Weihnachtsmarkt statt.

Am 11. und 12. Dezember findet zudem die Weihnachtsausgabe des Rata Market auf dem Antic Parc de Bombers de Palma statt.

Am selben Wochenende, dem vom 11. und 12. Dezember, findet zum 9. Mal der Weihnachtsmarkt in Alaró statt, am Samstag von 10.30 bis 21.30 Uhr, am Sonntag bis 17 Uhr.

In Santa Ponça wird es am 12. Dezember von 10 bis 19 Uhr im Carrer del Riu Síl auch bei einem von Rathaus der Gemeinde Calvià veranstalteten Markt weihnachtlich.

Am selben Tag, dem 12. Dezember, findet von 16.30 bis 20 Uhr ein Weihnachtsmarkt in der Avenida de los Pinos in Porto Cristo statt.

Puerto Portals organisiert in diesem Jahr zum zehnten Mal seinen Weihnachtsmarkt. Vom 16. Dezember bis 6. Januar dürfen Besucher wieder im Nobelhafen schlendern. Der Markt hat unter der Woche von 12 bis 21 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 22 Uhr.

Einen weiteren Weihnachtsmarkt gibt es am 17.,18. und 19. Dezember von 16.30 bis 21 Uhr an der Antoni-Maura-Promenade in Manacor. Wer Interesse hat, auf der Messe auszustellen und zu verkaufen, kann sich bis zum 30. November bei der Abteilung Feuerwehr und Handel bewerben: firesmanacor@gmail.com oder unter Tel.: 672-60 57 67, 662-35 01 87 oder 971-84 91 00 (Durchwahlen 3131 und 2142).

Auch im nur wenige Kilometer entfernten Hafenort Port Adriano wird es ab dem 17. Dezember wieder weihnachtlich zugehen. Voraussichtlich bis zum 6. Januar wird, ähnlich wie in Vorjahren, ein weihnachtlicher Themenpark mit unter anderem einer Eisbahn aufgebaut.

Nach dem Adventsmarkt Anfang Dezember in Santanyí findet vom 17. bis 26. Dezember der Weihnachtsmarkt im Henry likes Pizza (Carrer d'en Manuel de Falla, 12) statt. Mittwochs und am Wochenende ist der Markt von 13 bis 23 Uhr geöffnet, an den anderen Tagen in der Woche von 16 bis 23 Uhr. Es gibt Livemusik und Leckereien sowie einen Weihnachtsbaumverkauf. Im Anschluss können Besucher die passende Dekoration an den Ständen kaufen.

In Peguera lädt die Maha Lounge vom 25. Dezember bis zum 2. Januar erstmals zum Maha Gourmetmarkt. Es gibt sieben Verkaufshäuschen mit Reibekuchen, bayrischen Spezialitäten, aber auch Gambas und Austern. Auch "Seaman's Crew" ist mit einem Kleidungsstand zu Gast. Am 25. und 26. Dezember sorgt von 19 bis 22 Uhr Elon Jackson aus Florida für die Musik, danach jeweils DJ Marc Colonia aus Köln (bekannt aus der Bierstraße und dem Megapark). Am 1. Januar gibt es von 14 bis 17 Uhr einen Neujahrsbrunch, bei dem erneut Elon Jackson für die passende Musik sorgt. Der Markt im Carrer Pinaret 6, direkt am Tora-Strand, ist unter der Woche von 16 bis 22 Uhr und am Wochenende / an Feiertagen von 14 bis 22 Uhr geöffnet.

Sie wissen bereits von einem weiteren Weihnachtsmarkt? Melden Sie sich gerne unter simone@mallorcazeitung.es (Stand: 2.12.)