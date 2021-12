Sich nahe kommen, den Tanzpartner berühren. Aber die Atemmaske bleibt auf, nur ein Teil des Gesichts des Gegenüber ist zu erkennen – eine ungewohnte Situation, aber so schreiben es in Pandemie-Zeiten nun einmal die Corona-Regeln vor. Das anfangs merkwürdige Gefühl schwindet zum Glück, sobald die lateinamerikanischen Rhythmen einsetzen. Es seien vor allem Salsa und Bachata, die derzeit viele Tänzer mobilisieren und den traditionellen Gesellschaftstanz zunehmend verdrängen, wie man in der Tanzschule Batclub beobachtet. „Diese Tanzstile sind locker, das schafft eine fröhliche und entspannte Atmosphäre“, heißt es von den Inhabern. Vor allem Tanzclubs in Palma bieten Kurse und Veranstaltungen an. Eine Übersicht.

Victory’s

Hier hat Paartanz Tradition: Der Victory’s Club feiert kommendes Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Neben Bachata und Salsa werden noch weitere lateinamerikanische Paartänze angeboten. Die Teilnahme an einem Kurs kostet pro Woche 30 Euro, für zwei Kurse zahlt man 50 Euro. Von Montag bis Freitag ist der Club ab 17 Uhr geöffnet. Am Wochenende finden öffentliche Tanzabende statt. Das Tanzstudio befindet sich in Palmas Viertel Es Rafal, im Carrer Selva, 13. Kontakt unter Telefon 971-47 80 90, per WhatsApp unter 605-13 22 40, per E-Mail unter recepcion@victorysdance.com. Mehr Infos außerdem unter victorysdance.com.

Batclub

Lernen bei Profis: Die Leiter des Batclub, Pep Dols und Merche Sotelo, sind spanische Meister. Über aktuelle Veranstaltungen und Kurse informieren sie auf Facebook (facebook.com/ batclub.escueladebaile). Am Wochenende (Sa. 18–22.30 Uhr, So. 17–21 Uhr) steht im Bat-Saal in Palmas Gewerbegebiet Son Castelló (Carrer Gremi Selleters i Basters, 23) eine Tanz-Gala auf dem Programm. Außerdem gibt es die Latin Nights (Di. und Do. 22–1.30 Uhr, Fr. und Sa. 23–4 Uhr, So. 21–1.30 Uhr). Der Gruppenunterricht kostet zwischen 25 und 45 Euro im Monat für eine Stunde die Woche, der Privatunterricht 40 Euro pro Stunde. Weitere Informationen auf Whats-App unter: 649-68 55 41 .

William Zulueta

Nicht nur in Clubs können Salsa und Bachata erlernt werden, auch selbstständige Tanzlehrer bieten Kurse an. Beispielsweise gibt William Zulueta jeden Freitag um 22.30 Uhr im Bat Jockey’s Saal im Batclub einen kostenlosen Workshop. Weitere Infos über Zuluetas Tanzkurse auf facebook.com/ConAcentoCubano11 oder unter Telefon 633–69 24 82.

Bulldog

Wer es abwechslungsreich mag, für den empfiehlt sich der Club Bulldog. Jeden Tag habe man ein anderes Angebot, heißt es in dem Club in Palmas Viertel Gomila (Carrer Federico García Lorca 21, local 1). Montags bis freitags ab 19 Uhr gibt es Kurse für Anfänger, Fort- geschrittene und Profis. Ein Kurs kostet pro Monat 20 Euro. Veranstaltungsinfos gibt es in den sozialen Medien (@bulldogmallorca21). Mehr Infos sowie Reservierung per WhatsApp unter der Nummer 692-36 21 48.

Connect Lingus

Eine günstige und internationale Gelegenheit, Bachata und Salsa zu tanzen, bietet die Freizeitgruppe Connect Lingus in Palma. Über ihre Facebook-Seite lädt die Gruppe jeden Dienstag- und Donnerstagabend um 20 oder 21 Uhr zum Tanzabend ein. Ein Tanzlehrer gibt für 3 Euro pro Person Bachata-Unterricht. Weitere Informationen zu den Standorten und Uhrzeiten der Kurse gibt es in den sozialen Netzwerken unter @connect_lingus, hier ist auch die Anmeldung möglich.