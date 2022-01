Schlagersängerin Melanie Müller hat die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Mike Blümer eingereicht. Das hat am Donnerstag (30.12.) die "Bild-Zeitung" berichtet. Die Ballermann-Bekanntheit war vor einem Monat in Berlin Hand in Hand mit einem anderen Mann fotografiert worden. Bereits einige Zeit zuvor konnte ein Millionen-Publikum bei "Promi Big Brother" miterleben, dass ihre Ehe auf der Kippe stand. Nun also das definitive Ende.

"Ich will nicht zurück", stellt Müller in dem Interview mit dem Boulevard-Blatt klar. "Meinen Kindern würde es auch gar nicht guttun, wenn man sich nur noch streitet, kein Respekt mehr da ist. Dann sollte man, glaube ich, nichts aufrechterhalten nur wegen der Kinder. Es ist traurig, nach 14 Jahren Beziehung das zu sagen. Aber sie sind auch viel ruhiger geworden, seitdem der Stress nicht mehr da ist." Schon die Weihnachtsfeiertage habe das Paar getrennt verbracht. Der Mann, mit dem sie Händchen haltend und turtelnd gesehen wurde, ist jedenfalls nicht der Grund für die Scheidung, verriet Müller gegenüber der Bild. Er kümmere sich zwar gerade viel um ihre Kinder, während sie auf der Arbeit sei, zusammen seien die beiden allerdings nicht. Dazu, ob es derzeit einen anderen potenziellen Partner gibt, hielt sich die Sängerin bedeckt. "Ich bin Single-Mama, aber es bahnt sich vielleicht etwas an", so die Mallorca-Residentin. Den Jahreswechsel will sie auf dem Fichtelberg im Erzgebirge verbringen. Melanie Müller ist seit 2014 mit Mike Blümer verheiratet, die beiden haben zwei Kinder. Auf Mallorca arbeitete Müller zuletzt als Schlagersängerin, zudem betrieb sie Würstchenbuden an der Playa de Palma und in Peguera. /sw