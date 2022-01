Streng genommen dürfte Uwe Grof an seinem neu ins Leben gerufenen Herzensprojekt selbst gar nicht teilnehmen: Der 57-Jährige, der erst im September auf die Insel ausgewandert ist, hat Anfang November den ersten „Ü-60-Club“ auf Mallorca gegründet. „Zu den Treffen kommen auch Teilnehmer, die jünger als 60 Jahre sind. Es soll bewusst ein Generationenaustausch stattfinden. Außerdem sind alle unter 60-Jährigen in einigen Jahren ja auch über 60“, sagt Grof. Was seinen Club von so manch anderen Auswanderer-Runden unterscheidet: Die Treffen finden in oft deutlich kürzeren Abständen statt. Zuerst organisierte Grof ein wöchentliches Treffen in Arenal, vor Kurzem kam ein zweites in der Tennis Academy in Peguera hinzu. Schon will der Organisator einen dritten Standort festlegen – „damit der Anfahrtsweg für potenzielle Teilnehmer aus anderen Orten der Insel nicht so weit ist“.

Während die Gruppe beim ersten Treffen vor etwa zehn Wochen noch zu fünft im Deutschen Eck an der Playa saß, kommen mittlerweile bis zu 17 Teilnehmer. Um seinen Club bekannter zu machen, rührt Uwe Grof unter anderem in verschiedenen Mallorca-Gruppen auf Facebook die Werbetrommel. „Runter vom Sofa! Gemeinsam Spaß haben und viel unternehmen! Neue Leute kennenlernen! Wir unterstützen und helfen auch, in allen Bereichen“, verspricht er darin. Durch die Treffen sei mittlerweile ein interessantes Netzwerk aus seriösen Maklern, Rechtsanwälten, Notaren und Ärzten entstanden. „Dadurch können wir uns gegenseitig Hilfestellung bei Alltagsproblemen geben“, sagt Grof. Unter den Teilnehmern – größtenteils deutschen Residentinnen und Residenten – seien auch einige Urlauber, die planen, nach Mallorca auszuwandern. Sie wollen etwa wissen, wie man als Resident auf Mallorca krankenversichert sein kann, ob man sein Auto ummelden muss oder wie das mit der Rente läuft. „Bei solchen Fragen können Teilnehmer, die schon länger auf der Insel leben, gut unterstützen. Und auch ich lerne täglich dazu“, gibt Grof zu. Raus aus der Einsamkeit Das könnte Sie interessieren: Boulevard Residententreff-Gründer Günter Stalter wird 80 Jahre alt Auswanderer Auswanderer-Wirtin Emily räumt ihre Restaurant-Institution im Osten von Mallorca Auswanderer Auswandern nach Mallorca: Die meisten Auswanderer gehören zu einem dieser sieben Typen Neben den praktischen Anliegen gebe es ein weiteres Kernthema: Einsamkeit. „Wir bespaßen nicht nur, wir tun auch etwas Sozial-Positives“, sagt Grof. Die meisten Teilnehmer seien alleinstehend, hätten zuvor oft viel mit ihren Partnern unternommen, die aber mittlerweile verstorben seien. Kontakt zu Spaniern sei aufgrund der Sprachbarriere oft kaum vorhanden. „Die Pandemie hat die Umstände sicher weiter verschlechtert“, so Grof. Durch die Treffen kommen die Teilnehmer raus, lernen Gleichgesinnte kennen, tauschen sich aus. „Ich freue mich auch, wenn sie sich danach außerhalb vom Club treffen“, so Grof. Eine Aufnahme- oder Teilnahmegebühr gibt es nicht. Jeder zahlt, was er konsumiert und gegebenenfalls einen Betrag für die unternommene Aktivität. Bald nämlich will Grof mit der Gruppe auch mal ein Boot chartern, mit Buggys durchs Landesinnere fahren, Yoga am Strand machen oder gemeinsam Spanisch lernen. Ideen hat der Projektmanager und Journalist genug. Seit Jahren beschäftige er sich damit, wie Senioren betreut werden und leben können. „Da muss es noch Alternativen geben zum Pflegeheim“, findet der Berliner, der schon als kleiner Junge irgendwann fest auf die Insel zurückkommen wollte. Als nächstes Projekt möchte er Senioren-Wohngemeinschaften anbieten. Zwei taugliche Fincas hat er schon gefunden. Wer wohl mit ihm einzieht? Mindestens 60 Jahre alt zu sein, ist jedenfalls auch dafür keine Voraussetzung.