Mallorca bekommt eine Honorarkonsulin für die Schweiz: Mirtha Erhart-Zimmerli. Die Stelle war seit Januar 2021 unbesetzt. Wie aus einer Pressemitteilung des Generalkonsulats in Barcelona hervorgeht, erteilte König Felipe VI. bereits im Oktober die Exequatur genannte Erlaubnis. Die Nachfolgerin von Christian Neukom wird die Interessen der Schweizer Urlauber und Residenten auf Mallorca vertreten.

Erhart-Zimmerli hat ihren Abschluss an der École Supérieure d’Hôtellerie de Thun gemacht und 15 Jahre lang in verschiedenen Hotels in Spanien und der Schweiz gearbeitet. Derzeit ist sie die Geschäftsführerin des Reiseunternehmens Viajes Swiss Universal in Palma.