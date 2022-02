Privilegierte Lage, ausladende Terrasse, internationales Ambiente, Öffnungszeiten bis in die frühen Morgenstunden – das Restaurant Ritzi Portals auf Mallorca spezialisierte sich auf internationale und vor allem italienische Gerichte. Am Dienstag (15.2.) wurde das Lokal - neben einer weiteren Niederlassung sowie auch einem Hotel in Palmas Lonja-Viertel - bei einer Razzia gegen den internationalen Drogenhandel durchsucht. Der Betreiber wurde festgenommen.

Zwei Brüder hatten das Restaurant in dem Nobelhafen vor inzwischen 22 Jahren eröffnet, vorausgegangen waren Gastro-Betriebe im katalanischen Castelldefells, in Hamburg sowie auf Sardinien. In dem Yachthafen in der Gemeinde Calvià machte sich das Ritzi neben weiteren exklusiven Restaurants wie Tristán, Flanigan oder Wellies einen Namen. Die Gäste: in- und ausländische Yachteigner, Geschäftsleute, Prominente und Vertreter der High Society, so auch Mitglieder der spanischen Königsfamilie während ihrer Sommerferien. Leo Messi und die deutsche Community Neben bekannten Vertretern der deutschen Community wurden immer wieder spanische Prominente gesichtet, so beispielsweise zuletzt der Schauspieler Mario Casas. Aber etwa auch der argentinische Fußballer Leo Messi hatte das Restaurant zu Beginn seiner Karriere besucht, wie einer umfangreichen Galerie von bekannten Persönlichkeiten zu entnehmen ist, mit der das Restaurant in den sozialen Netzwerken wirbt. /ff