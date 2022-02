Die Playa rüstet sich dieser Tage wieder für den Karneval. Die Neu-Residenten Patrick Zahn und Nils Heidenreich nehmen die fünfte Jahreszeit zum Anlass für eine vorgezogene Neueröffnung ihrer Bar "Könige der Nacht". Die beiden treten nur 300 Meter vom 47-11 entfernt in große Fußstapfen, und lösen Elke Mohn, alias Peggy, „Königin der Nacht“, ab. Die 76-Jährige hatte sich 2020 nach 30 Jahren aus ihrer Kultkneipe zurückgezogen (MZ berichtete).

Ab dem 25. Februar übernimmt das Paar unter dem Namen „Könige der Nacht“. „Wir wollten erst im April aufmachen, sind aber mit den Renovierungsarbeiten gut vorangekommen“, erzählt Zahn. Statt Peggys rustikaler Einrichtung inklusive schlüpfriger Dildosammlung gibt es nun moderne Möbel in Schwarz-Weiß. Zuvor waren die neuen Betreiber während ihrer Mallorca-Urlaube regelmäßig Gast bei Peggy. Im August 2021 kamen die gelernten Einzelhandelskaufleute dann mit der abgedankten „Königin der Nacht“ ins Gespräch. „Auswandern wollten wir eigentlich erst als Rentner“, so Zahn.

"Goodbye Deutschland" bei der Eröffnung dabei

Nun zum Start also drei Tage Karnevalsparty, bei der auch das Kamerateam von „Goodbye Deutschland“ dabei ist. Ab April sind dann Livemusik, Transvestitenshows, Ladies und Gay Nights geplant. Und Peggy? „Die hat nach dem Umbau erst einmal geschluckt, findet das neue Lokal aber schön, und will künftig wegen der Stammgäste drei Mal pro Woche kommen.“ www.koenigedernacht.es

Typisch rheinländische Gerichte

Zwei Betreiber, die die närrischen Tage schon seit der Eröffnung ihres Lokals vor knapp 18 Jahren ausgiebig mit ihren Kunden feiern, sind Felicitas und Michael Bohrmann vom Deutschen Eck. „Wir sind die Karnevalshochburg an der Playa“, sagt die 37-jährige Bochumerin stolz. Unter den Kunden seien auch viele Deutsche aus dem Rheinland, die während der Karnevalstage bewusst das Weite suchen, da es ihnen in ihrer Heimat zu voll ist.

„Bei uns können sie trotzdem feiern und, doof gesagt, innerhalb von einer Minute auf der Toilette sein“, so Bohrmann. Zu den Festtagen schmückt das Paar sein Lokal alljährlich mit rot-weißen Girlanden. Zudem bietet es Kunden eine Speisekarte mit typischen rheinländischen Gerichten an. Jeweils von 8.30 bis 22 Uhr kann man dann deftig schlemmen, etwa gebratene Blutwurst mit Kartoffelpüree und Schmorapfel (Himmel un Äd).

Daneben sollen die – zählt man die Außenbereiche mit – bis zu 200 Gäste durch ein Rahmenprogramm in Stimmung kommen: Am Altweiberdonnerstag (24.2.) spielt ab 11.11 Uhr ein DJ. Um 19 Uhr wird das schönste Kostüm prämiert. Wer sich nicht gegen die anderen Gäste durchsetzen konnte, hat am Karnevalssamstag (26.2.) und Rosenmontag (28.2.) erneut Gelegenheit dazu.

Kölner Umzug am Rosenmontag wird gezeigt

Dazu steigt am Samstag um 17 Uhr die Große-Afterzoch-Party, am Rosenmontag (28.2.) wird – sofern er denn stattfindet und übertragen wird – der Kölner Umzug D’r Zoch kütt gezeigt. „Wir freuen uns, dass nun wieder mehr los ist, und sind uns sicher, dass die Kunden ihre Alltagssorgen nach der harten letzten Zeit bei uns für eine Weile vergessen“, verspricht Bohrmann.

Auch in der Facebook-Gruppe des weiter in Richtung Arenal gelegenen 47-11 Kölsch Pub haben die Betreiber bereits angekündigt, dass sie in diesem Jahr endlich wieder Karneval feiern können. „Wir öffnen am Mittwoch etwa um 14.33 Uhr und warten auf euch. Donnerstag bis Sonntag sind wir ab circa 10.34 für euch da“, so die Einladung. „Na, das ist doch eine Überlegung wert. Mal sehen, was die Flüge sagen“, schreibt etwa Nutzer Florian Nefoklak.