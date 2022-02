Eigentlich war es nur logisch: Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca hat den Carrer Missió de Sant Gabriel neben dem Partytempel Megapark in die Liste der Straßen aufgenommen, in denen spezielle Regeln und Saktionen gegen den Alkoholkonsum auf offener Straße gelten sollen. Der Carrer Missió de Sant Gabriel verbindet die Strandpromenade mit der in zweiter Linie liegenden Straße und für Autos freigegebenen Straße Carrer Llaüt und verläuft zwischen Megapark und einem Schnellimbiss. Vor allem in der Hochsaison bilden sich hier regelmäßig Menschenmengen, gefeiert wird dann auch auf offener Straße.