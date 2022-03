Einer der wohl umstrittensten Künstler kehrt an die Playa de Palma zurück. Ikke Hüftgold tritt am 21. April zur Eröffnung der Stürmer Arena auf. Es ist das Comeback des Sängers nach seinem Rauswurf vor fünf Jahren. "Das war das Beste, was mir passieren konnte", sagt der 45-Jährige im MZ-Interview, das in der aktuellen Printausgabe und im E-Paper zu lesen ist.

Matthias Distel alias Ikke Hüftgold ist durch seine zottelige schwarze Perücke und sein Markenzeichen, den erhobenen Stinkefinger, bekannt. Das Ballermann-Publikum begeistert er mit Hits wie "Dicke Titten, Kartoffelsalat" oder der "Modeste-Song", der den Kölner Stürmer feiert. Dabei reizt der Sänger immer wieder Grenzen aus, so beispielsweise mit dem Lied "Imo Erner ist kein Uhrensohn", das von den Partygänger umgedichtet wird und den deutschen Nationalspieler verschmäht. 2016 eskalierte die Lage an der Playa de Palma. Den Politikern und den Hoteliers der deutschen Urlauberhochburg wurde es zu bunt und sie gingen mit härteren Benimmregeln gegen die Sauftouristen vor. Als der Bierkönig das Freibier streichen will, antwortet Ikke Hüftgold auf seine Weise. Er verteilt gratis 4.000 Bierdosen und es kommt zu einer wilden Party am Strand. Ikke Hüftgold will doch nur spielen Im Jahr darauf zieht der Bierkönig, in dem der Sänger regelmäßig auftrat, einen Schlussstrich und wirft den Künstler raus. "Ohne den Rauswurf hätte ich mich aber nie aus der Szene rauswinden können", sagt Distel. Er ist plötzlich in den Medien gefragt und zieht nach Bulgarien weiter. Der Goldstrand sei sowieso der neue und bessere Ballermann. Nun ist Ikke Hüftgold auf der Insel zurück, hat alle seine Songs im Gepäck, die im Bierkönig und Megapark auf der roten Liste stehen und will sich nicht verstellen. "Wir fördern damit schließlich keinen Drogenmissbrauch. Wir machen Satiremusik für gut gelaunte Menschen. Das ist vertretbar", sagt er über die Sauflieder. Zudem erklärt der Sänger, warum die Stürmer Arena der Place-to-be am Ballermann sein wird, seine Pläne, für Holland beim Eurovision Song Contest zu kandidieren und welcher Song der Saisonhit 2022 wird.