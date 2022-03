Die Erstausstrahlung der Folge „Robert steht seinen (Baller)-Mann“ läuft am Montag (21.3.) um 21.35 Uhr auf RTL2. Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren über die Serie „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!“ seit über zehn Jahren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. In der Folge am Montag heißt es: Ab nach Mallorca! Doch der Besuch auf der Insel ist erst einmal alles andere als entspannt.

"Die Geissens" auf RTL2 sind Kult Robert hat seit langem Schmerzen in seiner Achilles-Ferse. Und aufgrund von Corona ist der Ballermann leider komplett geschlossen. Was also unternehmen, auf der Insel? Robert wird kreativ und findet trotzdem spannende Unternehmungen. Dann geht es schon weiter nach Ibiza.