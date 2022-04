Shopping in Palma de Mallorca macht Spaß - doch nicht die großen Ketten machen das Einkaufserlebnis in der Inselhauptstadt aus, sondern vor allem die vielen kleinen Läden, die teilweise schon seit Jahrzehnten als Familienbetriebe bestehen. Seit 2016 hat das Rathaus von Palma de Mallorca sie in einem Katalog emblematischer Geschäfte zusammengefasst. In den vergangenen zwei Pandemie-Jahren sind sechs Läden dazu gekommen. Jetzt wurden sie ausgezeichnet. Ein Überblick

Messer-Laden "Cuchillería Sineu":

Das Geschäft besteht seit 1972 und wird noch immer von der selben Familie aus Sineu weitergeführt, die einst nach Palma übersiedelte. Sie verfolgen die alte Handwerkskunst der trinxeters, also der Messerschleifer und sind bis heute auf die Instandhaltung und den Verkauf aller Arten von Messern, sowie Werkzeugen und Küchenutensilien spezialisiert.

Carrer del Capità Vila 39, Palma

Friseursalon "Peluquería Rodríguez"

Als der Herrensalon 1945 eröffnete, war es auf Mallorca noch üblich, dass Friseure in den Räumlichkeiten von Kneipen ihr Geschäft machten. So auch die Peluquería Rodríguez, die damals Teil der Bar Olímpic war. Mittlerweile ist der Salon in einem eigenständigen Ladenlokal untergebracht, die Betreiber führen ihn in zweiter Generation weiter und freuen sich noch immer über einige Kunden aus ihren Gründerjahren.

Carrer Antoni Frontera, Palma

Bäckerei "Panadería S'Estació

Seit dem Jahr 1870 existiert die Bäckerei "Panadería S'Estació, und war einst an die antike Konditorei "Antigua Casa Pujadas" angegliedert. Noch immer werden hier Brote und andere Gebäckstücke mit traditionellen Rezepten gebacken.

Carrer del Sindicat 66, Palma

Restaurant "Celler Pagés"

Wer typisch mallorquinisches Essen in familiärer Umgebung genießen will ist im "Celler Pagés" richtig. Seit 1956 werden in dem einstigen Bootshaus die traditionellen Speisen der Insel kredenzt, vom tumbet bis frito mallorquí ist hier alles zu haben.

Carrer de Felip Bauzà 2, Palma

Caféteria "Bar Venecia"

Eisdiele? Café? Bar? Oder doch Restaurant? Die "Bar Venecia" ist von allem ein bischen. Seit 1934 gibt es in den selben Räumlichkeiten alles, was den Mallorquinern schmeckt. Vor allem die Mittagsmenüs sind sehr preiswert und ziehen viele Einheimische an, bei gutem Wetter sitzt es sich im Innenhof besonders nett.

Carrer Arxiduc Lluís Salvador 42, Palma

Feinkostladen "Colmado Maneu"

Seit 1962 bietet ist "Colmado Maneu" der typische Tante-Emma-Laden Palmas. Von Aufschnitt über Käse bis hin zu verschiedenen Mehlsorten, Marmeladen, Gemüse und Weinen ist die Bandbreite lokaler Produkte groß.

Carrer del Sindicat 70, Palma