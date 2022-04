Es ist wohl eine Geste gegenüber den vielen Mitwirkenden auf der Insel: Die RTL-Serie "König von Palma" feiert am Freitag (8.4., 19 Uhr) im CineCiutat in Palma seine Kino-Premiere. Auch Hauptdarsteller Henning Baum reist zu der Vorführung an. Es handelt sich um eine geschlossene Veranstaltung, die MZ verlost für ihre Leser jedoch fünf Mal zwei Premierenkarten.