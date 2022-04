Darauf dürften einige deutsche Party-Urlauber sehnlichst gewartet haben. Der Megapark auf Mallorca hat am Donnerstag (7.4.) zum ersten Mal seit Saisonende 2019 wieder geöffnet. Am Abend soll dann die große Sause mit Mickie Krause steigen. Am Vormittag gingen um 10.30 Uhr die Türen des Partytempels an der Playa de Palma nach zweieinhalb Jahren wieder auf. Am Eingang hatte sich eine lange Menschenschlange gebildet.

Viele Hoffnungen und eine große Sorge zum Saisonstart auf Mallorca Wie der Geschäftsführer Gerry Arnsteiner im MZ-Interview angekündigt hatte, wird strikt auf die Einhaltung der Corona-Regeln geachtet. Ohne Atemmaske darf niemand rein. Darum kümmern sich die Türsteher am Einlass. Zu dem Empfangskomitee gehört auch Neonazi-Aussteiger Lukas Bals, der ein Auge darauf werfen soll, ob Besucher mit rechtsradikalen T-Shirt-Motiven oder Tätowierungen eintreten wollen. Auf den Flyern, die der Megapark verteilt, sind in Ansätzen auch die zehn Regeln zu lesen, die sich das Nachtleben für mehr Qualität selbst auferlegt hat. "Bei unzivilisiertem Verhalten kein Zutritt", steht dort. Es wird darauf hingewiesen, dass T-Shirt-Pflicht besteht und Schuhe obligatorisch sind. "Trink mit Maß und Ziel", heißt es auch. Zum Aufwärmen des Publikums starten ab 17 Uhr Konzerte von Julian Benz, Anny, Minnie Rock und Scarlet Flair. Wie von den Urlaubern gewohnt, soll im Megapark auch Fußball auf den Riesenleinwänden übertragen werden. Am Donnerstag stehen die Europa League Partien RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo (18.45 Uhr) und Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona (21 Uhr) auf dem Programm. Das zweite Spiel dürfte in der jubelnden Menge untergehen, wenn Mickie Krause um 20.30 Uhr die Bühne betritt. Der Sänger wird auf dem Flyer mit seinem Hit "Kann ich so nicht sagen, müsst ich nackt sehn" angekündigt. Wer das Konzert sehen will, sollte frühzeitig erscheinen. Megapark-Chef Arnsteiner rechnet mit einem vollen Haus. /rp