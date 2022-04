In zwei Jahren Pandemie hat sich in der Gastroszene in Peguera einiges getan:

Nach zwei Jahren Pause enthusiastisch ihre Wiederöffnung gefeiert hat am 1. April die Diskothek Rendez-Vous .

. Auch TV-Auswanderin Marion Pfaff alias Krümel hat ihren Stadl, entgegen einstiger Ankündigen, letztlich doch nicht verkauft. Nach einem Soft-Opening Ende März soll am 30.4. die große Wiedereröffnung stattfinden.

Direkt neben an haben Holger & Juliette Bombiem am Samstag (2.4.) ihre Bar "Bei Holger und Juliette" wiedereröffnet. Der 56-Jährige und die 35-Jährige haben zuletzt renoviert, etwa die Herrentoilette, eine neue Spülmaschine angeschafft und geklaute Stühle ersetzt. Das Paar hatte die Bar erst unmittelbar vor dem Lockdown am 10. März 2020 eröffnet. Nur drei Tage später machte die Polizei alle Lokale dicht. Nun will das Paar die neue Saison sogar verlängern. "Wir haben hier drei Fernseher, ich habe frisch die Kabel gezogen. Im November beginnt die Fußball-WM, die wir hier übertragen", so Holger Bombiem zur MZ.

Das Schwarzwald Café, das man auch aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" kennt, hat seit Mitte Februar wieder geöffnet. Seit nun drei Jahren hat es Stefan Capser gepachtet.

Der Nachbar, Red Rubber Duck, plant die Wiedereröffnung nach zwei Jahren für Anfang Mai. Gepachtet hat das Lokal nach wie vor Sascha Thielen. Nach der Wiedereröffnung will sich der Auswanderer vor allem auf Cocktails spezialisieren, die Gerichte-Karte eher reduzieren.

Letztlich doch Opfer der Pandemie geworden ist das Kartoffelhaus, das ebenfalls durch das Vox-Format "Goodbye Deutschland" weitere Bekanntheit erlangte. Im Februar 2022 kündigten die einstigen Betreiber die Schließung an. In dem Lokal befindet sich nun eine Pizzeria.

Schon seit 5. März wieder geöffnet hat das Traditionslokal "Bei Hermine" von Hermine Reisinger. Für die Langzeit-Residentin, die bald seit 40 Jahren auf der Insel lebt, ist es bereits die 32. Saison. "Ich denke, dass die Saison gut wird. Die Leute wollen raus", sagt die 63-Jährige zur MZ.