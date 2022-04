Wer dieser Tage durch Cala Ratjada schlendert, merkt es sofort: Ostern steht vor der Tür und die Saison beginnt. Eine Saison, in der Corona nur noch eine marginale Rolle spielen dürfte. Rund 50 von 80 Hotels haben laut des Hotelverbands First Sun Mallorca bereits auf, der Rest dürfte bis Ende des Monats folgen. Das macht sich im Stadtbild bemerkbar. Immer mehr Urlauber schlendern durch die Straßen, immer mehr Geschäfte haben bereits auf - und auch das Nachtleben erhält wieder Einzug in den quirligen Küstenort.

Die Clubs: Bolero, Keops, Physical

Pünktlich vor dem in Spanien als Feiertag geltenden Gründonnerstag wird das Bolero eröffnen. Die älteste und kultigste Diskothek im Ort wirbt mit dem Slogan "Let's dance again" in den sozialen Medien für die von vielen langersehnte Eröffnung am Mittwoch (13.4.). Zuletzt war das Bolero im Herbst 2019 offen gewesen, allein die zugehörige Bar Angels hatte im vergangenen Sommer unter Corona-Auflagen geöffnet. Der gesamte Tanzbereich inklusive Dachterrasse war aber wegen der Pandemie geschlossen geblieben. Bis jetzt. "Beste Nachricht des Tages" kommentierte eine Facebook-Userin unter dem Post, zahlreiche andere quittierten die Ankündigung mit überschwengliche Emojis.

Auch Konkurrenz-Disco Keops, die direkt gegenüber liegt, plant, noch im April zu öffnen, allerdings erst nach den Ostertagen. Das "Big Opening" steht laut Ankündigung bei Facebook am Samstag (23.4.) an. Die dritte Diskothek im Bunde, das Physical, hält sich bisher bedeckt was die Saisoneröffnung 2022 angeht.

Bierbrunnen, La Santa und Coconar 17

Auch der Open-Air-Feiertempel Bierbrunnen hat noch kein Opening-Datum angegeben, auf MZ-Nachfrage heißt es jedoch, dass es "irgendwann Anfang Mai" so weit sein soll. Nachtschwärmer können aber jetzt schon aufs La Santa ausweichen - dem einzigen Club, der auch im Winter immer mal wieder an den Wochenenden geöffnet hatte. Seit Sonntag (10.4.) können Tanz- und Feierwillige hier fortan täglich ab 21 Uhr auf ihre Kosten kommen. Ab 20 Uhr ist auch die Cocktailbar und Lounge Coconar 17 wieder täglich geöffnet.

Euforia, Mama Pizza und Pasta Pasta

Die Promenade ist bekanntlich wegen der Bauarbeiten zu großen Teilen noch immer nicht begehbar, ein offizielles Datum, wann die Arbeiten abgeschlossen sind, gab es vom Rathaus noch immer nicht. Dennoch machen einige beliebte Lokale an der Meerespromenade vor Ostern auf. Die Tapas-Bar Euforia will laut Facebook-Ankündigung am Dienstag (12.4.) eröffnen, laut MZ-Informationen könnte es aber auch Mittwoch (13.4.) werden.

Das Mama Pizza hat bereits seit Samstag (9.4.) geöffnet, das Pasta Pasta seit Freitag (8.4.). Beide Restaurants können wegen der Baustelle nur durch die Hintereingänge betreten werden.

Martiki, Café Noah's und Café del Mar

Das von den "Goodbye Deutschland"-Auswanderern Peggy Jerofke und Steff Jerkel betriebene Martiki wird nach MZ-Informationen erst zwischen dem 20. und 25. April eröffnen.

Von der ebenfalls bei Urlaubern beliebten Träumeria Son Moll liegen noch keine aktuellen Infos vor. Groß ist die kulinarische Auswahl in erster Meereslinie über Ostern dennoch: Ab dem Restaurant La Luna bis in Richtung Hafen sind die zahlreichen Lokale ohnehin nicht von den Arbeiten betroffen und bereits geöffnet, auch das Café Noah's und das Café del Mar haben schon auf.

Zudem steht für Montag (11.4.) die große Eröffnungsparty des von den TV-Auswanderern Sven und Sebastian Florijan betriebenen Restaurants Bon Sol an der anderen Seeseite des Orts nahe der Cala Agulla an. Nicht zu vergessen die zahlreichen gastronomischen Betriebe im Herzen des Urlaubsorts wie Heidi Schnitzelhütte oder eine Reihe von Lokalen, die auch bei Einheimischen beliebt sind.