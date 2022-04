Fünfzehn Jahre lang lockte das Strandlokal Café del Sol Besucher von ganz Mallorca nach Cala Millor. Mit gutem Essen und Cocktails, in bester Lage und viel Live-Musik. Auch im Winter, wenn der Urlaubsort ringsum in den Winterschlaf versank, war die Location oft gut besucht. Damit ist jetzt Schluss. Die Betreiberlizenz ist am 28. Februar ausgelaufen, seitdem ist das In-Restaurant geschlossen. Doch eine deutsche TV-Bekanntheit hat schon Interesse an dem Lokal angekündigt.

Mehr zum Thema Eröffnungsdatum für "Goodbye Deutschland"-Lokal von Peggy Jerofke und Steff Jerkel in Cala Ratjada auf Mallorca steht endlich fest