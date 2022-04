Die vorwiegend deutschen Urlauber an der Playa de Palma können sich ab sofort wieder ortstypisch einkleiden. Wie der Bierkönig in den sozialen Netzwerken bekannt gab, kehren die (fast) kostenlosen T-Shirts zurück. Die Werbeaktion gilt als einer der bekanntesten Marketingkampagnen des Partytempels auf Mallorca.

Wer allerdings auf eine große Party zur Saisoneröffnung hoffte, wird enttäuscht: Wie eine Sprecherin gegenüber der MZ bestätigte, ist in diesem Jahr kein offizielles Opening geplant.

Die bunten T-Shirts mit dem bekannten Bierkönig-Logo sollen die Kundschaft am Vormittag und frühen Nachmittag erhöhen. Wer täglich von 10 bis 16 Uhr Getränke in Höhe von 10 Euro bestellt (welche, ist dabei egal), kann sich mit dem Kassenzettel an der Ausgabestelle ein T-Shirt abholen. Das muss allerdings am selben Tag geschehen. Die T-Shirts sind in verschiedenen Farben erhältlich. Zum Missfallen vieler Urlauber, die in den sozialen Medien ihrem Unmut Luft machten, gibt es die Shirts nur in Einheitsgrößen.

Wieder großer Konkurrenzkampf

Die sogenannten Giveaways, also kostenlose Geschenke an die Kundschaft, sind seit Jahrzehnten der Trick der Diskothekenbetreiber, um die Kundschaft an der Playa de Palma von der Konkurrenz abzuwerben. In dieser Saison ist wieder ein knallharter Wettbewerb zu erwarten, da mit dem Megapark der größte Konkurrent des Bierkönigs erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder geöffnet hat. Im Partytempel der Cursach-Gruppe steht vom 6. bis 8. Mai das offizielle Opening an.

Mit der Stürmer-Arena ist zudem ein Newcomer an der Playa de Palma aufgetaucht, der zur dritten großen Macht am Ballermann werden will. Auch in dem eher kleinen Lokal unter dem Deutschen Eck gibt es zum Eintritt kostenlose T-Shirts. Wie sich beim MZ-Besuch beim Opening herausstellte, landeten viele der Shirts jedoch rücksichtslos auf dem Boden. /rp