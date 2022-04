Anderthalb Jahre lang war die Cocktailbar Red Rubber Duck in Peguera im Südwesten von Mallorca wegen der Pandemie geschlossen. Am 15. Mai steht nun die Wiedereröffnung an. Doch Inhaber Sascha Thielen, der durch die TV-Serie "Goodbye Deutschland" bekannt ist, sucht noch händeringend Personal. "Es ist unglaublich schwer, dieses Jahr Leute zu finden", berichtet der Gastronom im Gespräch mit der MZ. Derzeit seien sie nur zu dritt. "Wir benötigen aber dringend noch Servicekräfte und eine Küchenhilfe, sonst müssen wir wohl oder übel die Öffnungszeiten verringern", so Thielen.