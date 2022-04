Es wäre eine Premiere, auf die viele Podcast-Fans gewartet haben: Am Donnerstagabend (28.4.) ab 21.45 Uhr treten Felix Lobrecht und Tommi Schmitt im Bierkönig auf. Die beiden Comedians, bekannt aus "Gemischtes Hack", präsentieren demnach unter dem Namen "Die Sacknähte" ihre Schlager-Parodie "Unten kommt die Gurke rein" erstmals an der Playa de Palma.

Diese zwei Newcomer haben sich beworben und dürfen heute Abend Ihr Gesangstalent im Bierkönig beweisen. Viel Glück! Posted by Bierkönig (Official Site) on Thursday, April 28, 2022

"Das wäre sofort ein Malle-Hit"

Die Geschichte des Songs begann im vergangenen Jahr: Im November witzelten die beiden Podcaster in einer Folge über die stupide Bauweise von Schlager-Songs, die an der Playa de Palma rauf und runter gespielt werden. Sie reimten ein paar Zeilen vor sich hin, worauf sich Felix Lobrecht sicher war: "Das wäre sofort ein Malle-Hit".

Ballermann-Veteran Ikke Hüftgold, der gerade sein Comeback an der Playa de Palma feierte, hat diese Folge wohl genauestens verfolgt. Denn nur wenige Tage später fing er an, aus den dahergewitzelten Zeilen einen Song zu schreiben. Bis Ende April wurde das Lied allein auf der Musikplattform Spotify über vier Millionen Mal geklickt. Ob Hüftgold bei der Show am Donnerstag dabei sein wird, ist nicht bekannt. Im Jahr 2017 wurde seine Kooperation mit dem Bierkönig beendet. Seit Mitte April diesen Jahres tritt er in der neuen Stürmer-Arena auf.