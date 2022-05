Die Party auf Mallorca geht nach zwei Jahren mit deutlich angezogener Handbremse aufgrund der Pandemie in diesem Jahr wieder richtig los. Und am Sonntag (8.5.) feiert einer der wichtigsten Protagonisten an der Playa de Palma sein großes Saison-Opening: Der Megapark hat aus diesem Anlass ein Marathon-Programm auf die Beine gestellt.

Nahezu alles, was in Sachen Party-Musik am Ballermann Rang und Namen hat, gibt sich an diesem Tag die Klinke in die Hand. Noch vor dem Abendprogramm stehen bereits bekannte Künstler wie Lucas Cordalis, Marc Terenzi & Jay Khan sowie Loona auf der Bühne. Ab 19 Uhr wird dann der rote Teppich ausgerollt, danach geht es Schlag auf Schlag. Unter anderem treten Blümchen, Isi Glück, Lorenz Büffel und Mickie Krause zwischen 21 und 23.30 Uhr im Megapark auf.

Auch in der unteren Ebene gibt es Party mit bekannten Sängern. Dort gastieren etwa Die Atzen, Eko Fresh, Finch, Kay One oder auch Mütze Katze. Wer möchte, kann in diesem Bereich bis nach 4 Uhr morgens abhotten.

Und die Party begann bereits am Nachmittag vielversprechend. Schon kurz nach 14 Uhr war der Megapark bestens gefüllt, die Stimmung war ausgelassen und sehr friedlich, wie Beobachter vor Ort berichten. Das Publikum hielt sich geschlechtertechnisch in etwa die Waage, getrunken wurde bereits ordentlich. Die gut 100 Euro teuren Säulen mit Bier oder Longdrinks waren auf vielen Tischen zu sehen. /jk