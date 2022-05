Es bahnt sich ein Treffen zweier bekannter Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft auf Mallorca an. Denn Comedian Mario Barth erholt sich gerade ein paar Tage an der Playa de Palma. Das rief "Oberbayern"-Sängerin und Würstchen-Unternehmerin Melanie Müller auf den Plan: Auf Instagram lud sie den Komiker auf einen Snack im "Grillmüller" ein. Die 33-Jährige betreibt unter diesem Namen an der Playa zwei Wurstbuden.

Doch dann kam ihr in den Sinn, dass so eine Einladung auch Nachteile bergen kann. In "Mario Barth deckt auf" präsentiert der 49-jährige Berliner bereits seit 2013 verschiedene Stellen in Deutschland, an denen in seinen Augen Steuergelder ausgegeben werden, die man hätte sparen können.

Bratwurst ist teurer geworden

Prompt befürchtete daher Müller: "Jetzt hab ich ein bisschen Angst, dass Mario Barth herausfindet, dass die Bratwurst bei uns teurer geworden ist." Eine Preiserhöhung, die aufgrund der Pandemie stattgefunden habe, erklärt sie anschließend. "Außerdem braucht die Mama ein neues Auto", fügte sie augenzwinkernd hinzu.

Gegenüber der MZ bestätigt der Manager von Melanie Müller, dass Mario Barth bereits seit längerem in den "Grillmüller" eingeladen ist. Vor Wochen haben sich die beiden im Rahmen eines Auftritts in Leipzig getroffen. Es könnte durchaus noch zu einem Treffen der beiden in den nächsten Tagen kommen, allerdings rein privat, so der Manager. Schließlich dürften wohl kaum deutsche Steuergelder in die Errichtung des "Grillmüller" geflossen sein.

Duell mit Steffen Hennsler

Barth war in den vergangenen Wochen mehrfach im deutschen Fernsehen zu sehen. Erst kürzlich musste er sich beim TV-Sender Vox in einem Duell TV-Koch Steffen Hennsler geschlagen geben. Auch seine Sendung "Mario Barth deckt auf" geht auf RTL in eine neue Staffel. Nun gönnt er sich entspannte Tage unter spanischer Sonne.