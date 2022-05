Die Playa de Palma feiert Bollerwagentag. Am Donnerstag (26.5.) begehen viele Urlauber am Ballermann den deutschen Vatertag. Keine Woche nach dem mutmaßlich von betrunkenen Urlaubern verusachten Brand an der Playa de Palma, steht damit ein Event an, bei dem häufig exzessiv getrunken wird. Das Risiko, dass es erneut zu Zwischenfällen kommt, wächst dadurch exponentiell.

Die Wirte gehen den Tag mit verhaltenem Optimismus an. "Wenn alle vernünftig bleiben, kann das eine schöne Sache werden", meint Gerlinde Weininger, Betreiberin des "Münchener Kindl" und der "Stürmer-Arena". Für letztere haben sich bereits etliche Männergruppen angekündigt und sich einen Platz in der neuen Diskothek an der Bierstraße gesichert. Die Gastronomie kommt an die Belastungsgrenze Auch für das Münchener Kindl rechnet Weininger mit großem Ansturm: "Wir kommen an die maximale Belastungsgrenze, werden versuchen, zusätzliche Kräfte zu mobilisieren", sagt Weininger mit Blick auf das verlängerte Wochenende. Sie hofft, dass die größeren Gruppen aufeinander achten und sich gegenseitig disziplinieren. "Ich sehe jetzt schon wieder nachts Leute auf der Straße mit den Füßen auf der Fahrbahn liegen, weil sie so viel Alkohol getrunken haben. Das ist gefährlich." Ihre Security sei bestens ausgebildet, ein direkter Draht zur Polizei könne bei Vergehen schnell hergestellt werden. Auch die Kultkneipe "Et Dömsche" kann sich vor Gästen bereits jetzt kaum retten. Ab dem Vatertag stockt man ebenfalls hier Personal auf, rechnet mit einem viertägigen Dauerbetrieb. "Meistens empfangen wir hier Männergruppen mittleren Alters, ab 35 Jahren. Alles läuft immer sehr friedlich, die Älteren sind harmlos, die singen gerne", sagt ein Mitarbeiter. Partygruppen sorgen vor Damit der Vatertag frei von Exzessen bleibt, haben auch die berühmeteren Partygruppen an der Playa vorgesorgt. Die "Malle Schlauch-Kombo" freut sich auf einen Tag mit "hohem Stellenwert". Der eingetragene Partyverein ist bereits seit Jahren ein YouTube-Hit, taucht immer wieder auch im Fernsehen auf. Berühmt ist die Trinkbruderschaft für den Konsum von Spirituosen aus einem Trichter und ihre rosafarbenen Shirts. Die "Malle-Schlach-Kombo" startet den Tag traditionell beim Deutschen Eck, wandert an die Playa weiter und kehrt abends in einem der großen Partytempel ein. Friedvolles Feiern steht dabei an oberster Stelle: "Alle Mitglieder kennen unseren Verhaltenskodex und richten sich auch bewusst danach, damit wir auch die nächsten Jahrzehnte weiterhin friedvoll am Ballermann “eskalieren” können". Vereinsschädigendes Verhalten wird dabei konsequent geahndet. Laut der Vereinssatzung, die der MZ vorliegt, fallen darunter beispielsweise "offensichtlich schwerwiegende strafbare Handlungen" oder "sich in Vereinsbekleidung schwer unsittlich der Öffentlichkeit zu präsentieren". Das könnte Sie interessieren: Panorama Brand an der Playa de Palma: Der Kegelclub war gerade mal seit vier Stunden auf der Insel Szene Ende des Sauftourismus auf Mallorca: "Es kommt ein neuer Typ Urlauber an die Playa de Palma" Szene Peter Wackel, Mia Julia, Ikke Hüftgold - mit diesen Songs gehen die Ballermann-Stars in die Party-Saison auf Mallorca Ähnlich äußert sich auf Nachfrage auch die Partygruppe "Die asozialen Böblinger": "Wer es nicht schafft, auch nach dem einen oder anderen alkoholischen Kaltgetränk zu viel, weiterhin friedlich zu bleiben, sondern Stress macht, Gewaltbereitschaft signalisiert oder gar die Kontrolle verliert, hat keinen Platz in unsere Gruppe". Die Baden-Württemberger verstehen sich trotz provokantem Namen nicht als Stressmacher. Vielmehr möchte die Gruppe zeigen, "dass man auch friedlich exzessiv Party im Mallorca-Style machen kann". Als eine der wenigen großen Partytruppen zeigt sich die Truppe am Vatertag übrigens nicht an der Playa de Palma. Mit dem Bollerwagen geht es stattdessen durch die schwäbische Heimat.