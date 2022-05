Der Megapark auf Mallorca rüttelt an einem der Grundprinzipien des Ballermanns. Der Zutritt zum deutschen Partytempel ist fortan nicht immer kostenlos. Bei ausgewählten Events müssen die Partygänger bezahlen 25 Euro, um in die Megaarena zu gelangen. Dabei handele es sich aber nicht wirklich um einen Eintritt, sondern um einen Verzehrgutschein, sagt Megapark-Geschäftführer Gerry Arnsteiner auf MZ-Anfrage.

Hochkarätige Künstler verlangen andere Methoden

Bereits in den vergangenen Wochen hatte der ein oder andere Megapark-Besucher verdutzt geguckt, als er in Vorkasse treten musste. "Durch das beschränkte Platzangebot können wir nicht alle Leute reinlassen. Es spielt auch eine Rolle, dass wir unsere hochkarätigen Künstler bezahlen müssen", so Arnsteiner. "Um dem hohen Andrang Herr zu werden, müssen wir auf den Verzehrgutschein bestehen. Eine andere Möglichkeit bleibt uns nicht."

Wann die Maßnahme genutzt wird, entscheidet der Megapark jedoch sehr kurzfristig. Das war in den vergangenen Wochen bei den Highlights wie den Konzerten von Scooter-Frontmann H.P. Baxxter und dem Rapper Kay One der Fall.

Cocktail und T-Shirt inklusive

Für die 25 Euro bekommen die Partygäste einen Liter Longdrinks und ein Megapark-T-Shirt. Dafür bedarf es dann schon Trinkfestigkeit. "Es ist ein Klischee, dass die Leute in die Lokale gehen, um sich unter die Tischkante zu saufen. Wir haben daran kein Interesse. Der durchschnittliche Megapark-Kunde kommt zu viert und bleibt eine Stunde. In dieser Zeit ist es kaum möglich, derartige Alkoholmengen zu trinken", hatte Arnsteiner im MZ-Interview vor Saisonbeginn gesagt.

Wer nur mal in den Megapark schauen und ein Bier trinken will, kann das weiterhin ohne Eintritt tun. Bei den Konzerten bekannter Künstler in der Megaarena wird es künftig wohl aber keine andere Chance geben, als die 25 Euro vorab zu bezahlen.

Mit dieser Maßnahme steht der Megapark nicht alleine da. Auch die in diesem Jahr eröffnete Stürmer Arena verfährt so. Der Ballermann steht eigentlich für kostenlose Konzerte und Partys.