Glück im Unglück hatte Schlagersänger Alex Engel, der nach einem Wochenende mit vier Auftritten in Deutschland auf dem Weg zurück nach Mallorca war. Wegen einer Mittelohrentzündung konnte der Sänger nicht ins Flugzeug und nahm daher kurzerhand gemeinsam mit einem Fahrer das Auto. Bereits den Hinweg von der Insel hatte er mit dem Auto absolviert.

Auf dem Rückweg krachte es dann am Montagnachmittag (6.6.) kurz vor Toulon, wo die Fähre zurück auf die Insel genommen werden sollte. Als der Kleinbus, mit dem er unterwegs war, von der Autobahn abfuhr, fuhr ein anderes Fahrzeug hinten rein, berichtet sein Media Manager gegenüber der MZ.

Auch Engel brauchen einen Schutzengel

"Manchmal brauchen selbst Engel einen Schutzengel…Das wichtigste vorweg: Kein Beteiligter wurde schwer verletzt. Es geht allen den Umständen entsprechend gut", schrieb der Sänger auf Facebook und postete Bilder von dem zerstörten Auto und von sich mit einer Halskrause. Engel verbrachte die Nacht im Krankenhaus in Marseille. Die erste Analyse: "Rippenprellung, Schleudertrauma, Gehirnerschütterung", so sein Manager.

Die Auftritte für diese Woche mussten allesamt abgesagt werden. "Am Dienstag sollte er in Krümels Stadl in Peguera auftreten, am Mittwoch in der Stürmer-Arena an der Playa", erklärt sein Manager. Am Donnerstag stand eine Show in Cala Ratjada an, einen Tag später das Münchner Kindl.

Jetzt müsse sich Engel erstmal auf die Gesundheit konzentrieren und einige administrative Dinge erledigen. Das Auto etwa habe, soweit man das derzeitbeurteilen könne, einen Totalschaden erlitten.

Enger Tourkalender ist normal

Der enge Tourkalender ist für Engel normal. Im Jahr 2019 hatte der Musiker, der in Cala Ratjada lebt, allein auf der Insel über 200 Auftritte. Im Jahr 2021 absolvierte er im Münchner Kindl einen der ersten Auftritte überhaupt, die seit Beginn der Pandemie an der Playa de Palma gegeben wurden.

Anfang April hatte Engel seine neue Single "Eine Nacht in Spanien" herausgebracht. „Für mich ist Spanien mehr als nur ein Ort, es ist ein Lebensgefühl“, erklärte er damals. "Und dieses Lebensgefühl wollte ich zum Ausdruck bringen.“ /pss