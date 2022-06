Der Ballermann begeht in diesem Jahr inoffiziell seinen 50. Geburtstag. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich auf der Insel eine ganz eigene, unverwechselbare Musikszene entwickelt. Diese zu huldigen, macht sich der Fernsehsender RTL am Freitag (10.6) zur Aufgabe, im Rahmen einer neuen Ausgabe der "Ultimativen Chart Show". Man verspricht eine bunte musikalische Zeitreise angefangen bei den 70er-Jahren, als der Stern des Ballermann aufging, bis hin zur ebenso glorreichen Neuzeit dieser Musikszene.

Durch den Abend führt wie immer Moderator Oliver Geissen, der zu diesem Jubiläum natürlich auch zahlreiche Mallorca-Promis begrüßen wird. Lucas Cordalis wird neben der eigenen Musik sicherlich auch über das Vermächtnis seines Vaters Costa sprechen. Lorenz Büffel wird ebenfalls zu Gast sein und das Studio in einen Ballermann-Tempel verwandeln. Außerdem nehmen „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier und Mallorca-Freundin Frauke Ludowig auf dem Sofa Platz. Wer sich also ein bisschen Ballermann-Stimmung ins Wohnzimmer holen möchte, sollte am Samtagabend ab 20:15 Uhr das Sofa besetzen. /dj