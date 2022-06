Welches Lied wird Deutschlands diesjähriger Sommerhit? Für Popsänger und Songwriter Nico Santos (29) geht die Tendenz in Richtung deutsche Partylieder. "Momentan merke ich, dass die Leute viel am Ballermann unterwegs sind, was sich auch an Charts-Hits wie "Layla" bemerkbar macht", sagte Santos der Deutschen Presse-Agentur. "Layla" von DJ Robin und Schürze kletterte vergangene Woche auf Platz eins der Charts. In den Top Ten der Offiziellen Deutschen Charts befindet sich auch der am Ballermann auf Mallorca oft gespielte Song "Dicht im Flieger" von Julian Sommer.

"Sommersongs ändern sich gefühlt immer wieder und sind von Land zu Land unterschiedlich", erklärte der auf Mallorca aufgewachsene Santos ("Play With Fire"). "Viele denken dabei an spanischen Reggae-Ton wie "Despacito", auch DJ-Produktionen haben immer wieder große Erfolge." Sein persönlicher Lieblingssommersong sei "Positivity" von Stevie Wonder: "Da ist viel Funk drin, das ist für mich Sommer. Darum wollte ich bei meinem Sommersong auch eher in diese Richtung gehen." Santos veröffentlichte vor einigen Wochen seine neue Single "Weekend Lover".