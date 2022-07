Mallorca-Sänger Alex Zapata ist überraschend im Alter von 52 Jahren auf der Insel gestorben. Der Sänger trat seit 2018 vor allem in Krümels Stadl in Peguera, aber auch im Münchner Kindl an der Playa de Palma auf. Zu seinen bekanntesten Songs gehörten unter anderem "Ein Fels in der Brandung", "Wiedersehen" und "Himmelsreiter". Sein aktueller Song war der Insel gewidmet: "Mallorca, Mallorca".

Der Betreiber eines Küchenstudios war vor seiner Karriere als Sänger im deutschen Fernsehen aktiv, trat unter anderem bei "Richterin Barbara Salesch" auf. Krümels Stadl verabschiedete sich von dem Sänger mit einem Schwarzweiß-Foto auf Instagram. Auf Alex Zapatas offiziellem Instagram-Kanal ist eine kleine Trauerfeier am Strand zu sehen, die Freunde und Familie abhielten. Seine Lebensgefährtin sagt darin, dass er immer wieder gesagt habe, "wenn ich heute sterbe, sterbe ich als glücklichster Mensch". Es sei schön, dass er auf seiner Lieblingsinsel habe gehen können. In der kommenden Woche soll sein Körper nach Deutschland zurückgebracht werden. /mwp