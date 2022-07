Vier Privatdetektive sind in den kommenden Tagen auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza im Einsatz, um illegale Partys auf privaten Fincas zu verhindern oder, wenn nicht anders möglich, gemeinsam mit der Polizei zu sprengen.

Die Details des Einsatzes, der zehn Tage dauern soll, wurden am Montag (18.7.) bei einer Sitzung zwischen Balearen-Regierung, Inselrat, fünf Gemeinden und der zuständigen Firma besprochen. Vereinbart sind 40 Einsätze in verschienden Teilen der Insel. Die Aktion ist den Behörden rund 112.000 Euro wert. Besonders im Fokus stehen in diesem Jahr die Personen, die solche Veranstaltungen im Internet bewerben oder als so genannte tiqueteros versuchen, Urlauber auf der Straße zu den Events zu locken.

Alle Beteiligten können belangt werden

Den Ermittlern spielt eine Anfang des Jahres beschlossene Gesetzesänderung in die Karten, nach der nun alle Beteiligten an so einer Veranstaltung belangt werden können. Das betrifft sowohl die Partygäste als auch den Besitzer des Grundstücks, auf dem das Fest stattfindet. Zudem wurden die Strafen drastisch erhöht. Im Extremfall drohen den Veranstaltern Bußgelder von bis zu 300.000 Euro.

Im vergangenen Jahr hatte es bereits ein ähnliches Projekt gegeben. Damals wurden 29 Personen identifiziert. Die Aktion wurde als Erfolg gefeiert.

Illegale Partys haben abgenommen

Laut dem Radiosender "Cadena Ser" habe die Zahl der illegalen Partys in diesem Jahr im Vergleich zu 2021 merklich abgenommen. Grund dafür ist neben der genannten Gesetzesänderung auch der Umstand, dass die Clubs und Bars nun nicht mehr von den strengen Corona-Regeln betroffen sind.

Dennoch besteht das Problem weiterhin. Neben Sicherheitsaspekten, die auf diesen Partys nicht eingehalten werden, interessieren sich auch die Steuerbehörden für diese Events. Zudem gibt es keine Kontrolle über den Ausschank von Alkohol, etwa an Minderjährige. Auch ist der Lärm immer wieder ein Problem.