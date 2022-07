Die Diskussionen um den Party-Hit 2022 "Layla" sind noch nicht abgeklungen, da schüttet Ikke Hüftgold noch mehr Öl ins Feuer. Seine Produktionsfirma Summerfield Records hat einen Song über die Kegelbrüder auf Mallorca herausgebracht. Gesungen wird "13 kleine Kegelbrüder" von Michael Matusa, der das Lied gemeinsam mit Jochen Schulze auch geschrieben hat.

"Wenn ein Kegelclub ein Lied verdient hat, dann natürlich der Kegelclub aus Münster", heißt es am Anfang des Songs. "Doch wo sind sie eigentlich hin?" In der Folge wird nach der Melodie des bekannten Hits der Toten Hosen, "Zehn kleine Jägermeister", sukzessive heruntergezählt.

"Ich war mir selbst unsicher, ob ich das Lied mache oder nicht", sagt Matusa der MZ. Der Song war bereits vor drei Wochen abgemischt. "Als die Kegelbrüder dann aus dem Knast waren, war das für mich das Zeichen: Hau den Song raus."

Anspielungen auf den Brand

Der Text spielt dabei immer wieder auf den Brand der Bar "Why not Mallorca" am 20. Mai an der Playa de Palma hin, es wird jedoch auch reichlich Inhalt hinzugedichtet, der den aus der Untersuchungshaft freigekommenen Männern nicht gefallen dürfte. Ein Beispiel: "Zehn kleine Kegelbrüder feiern ihren Suff, zwei wollen Kippen schnippen, die anderen gehen in den Puff." Durch den Brand wurde auch ein Bordell in Mitleidenschaft gezogen, das die Deutschen wohl aber nie aufgesucht haben.

"Die Geschichte ist im Prinzip fiktiv", sagt Matusa. "Natürlich lehnt es sich an die wahren Geschehnisse an, es ist aber als Satire zu sehen, die eher gegen Politik und Polizei schießt." So kam dem Sänger, der früher unter dem Namen "Geilomat" auftrat, die Idee, als er im Boulevard Schlagzeilen wie "Kegelbrüder fackeln Puff auf Mallorca ab" las. "Es ist ja eigentlich ein ernstes Thema, das sich sonst nicht für einen Song eignet."

Alle Kegelbrüder frei

Nachdem anfangs alle 13 Urlauber in die Untersuchungshaft mussten, ist zuerst einer der Kegelbrüder, der nachweislich zum Ausbruch des Brandes unter der Dusche stand, freigekommen. Anfang Juni durften vier weitere Männer gegen Kaution die Haft verlassen. Die restlichen acht kamen erst Mitte Juli frei. Ein Foto zeigt, wie ein Mann, der nicht zu den Kegelbrüdern gehört, auf einem hinteren Balkon steht und raucht. Zuletzt hatte auch die Staatsanwaltschaft auf Freilassung aus der Untersuchungshaft plädiert.

Zeilen wie "Alle neune und schon brennt die Scheune" klingen jedoch nicht nach Unschuld. "Auf die Schuldfrage möchte ich nicht eingehen", sagt der Sänger dazu. Erst in der letzten Zeile des Lieds wird ein gewisser Sarkasmus enthüllt und sich mit den Deutschen solidarisiert: "13 kleine Kegelbrüder sitzen nun im Knast, weil das der Balearen-Polizei gerade passt."

Ob die Kegelbrüder künftig aus den Boxen in den Diskotheken an der Playa de Palma dröhnen, ist unbekannt. "Das hängt davon ab, ob sich die DJs trauen, das Lied zu spielen", sagt Matusa. Er selbst hat erstmal keine Auftritte geplant. Ebenso unklar ist, ob die 13 Männer aus Münster das Lied schon gehört haben. "Sie kennen die Partyschlager-Szene und waren selbst an der Playa zum Feiern. Ich denke, dass sie mit ein bisschen Abstand auch über den Song lachen können", so der Sänger. /rp