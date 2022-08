Herzlichen Glückwunsch! Das Inselradio Mallorca ist am Montag (1.8.) 26 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat der deutsche Radiosender auf der Insel eine große Party geschmissen. Auf dem weitreichenden Gelände der Eventfinca Son Amar feierten an die 2.000 Personen zu reichlich Musik.

Eigentlich wollte das Inselradio bereits im vergangenen Jahr das 25-jährige Jubiläum feiern. Da die Pandemie eine ausufernde Fete verhinderte, wurde die Sause verschoben. 25+1 war daher das Motto. In Son Amar war reichlich Abwechslung geboten. Kinder konnten sich selbst an Instrumenten ausprobieren, in einer Ecke spanischen Märchen lauschen oder sich bei verschiedenen Sportspiele wie Torwandschießen vergnügen.

Im Mittelpunkt der Feier stand die große Bühne, wo die Stimmung am besten war. Die Shows wurden gefilmt und live in einem abgesonderten VIP-Bereich übertragen. Zudem ließ das Inselradio die Feier auch im normalen Radioprogramm laufen.

Viele bekannte Gesichter auf der Inselradio-Party

Unter den vielen bekannten Gesichtern der Insel stachen etwa die Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Martin Semmelrogge hervor. Den Gästen, einige davoneigens aus Deutschland angereist, dürfte auch Bruno Labbadia aufgefallen sein. Der ehemalige Profi und Trainer (unter anderen Bayern München, Bayer Leverkusen, HSV und VfB Stuttgart) lebt mittlerweile einen Teil des Jahres auf Mallorca. "Jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin, schalte ich das Inselradio ein oder lese die Mallorca Zeitung, um mich zu informieren", so der 56-Jährige.

Ebenfalls auf Mallorca wohnt Schauspieler Uwe Ochsenknecht, der in Santanyí eine Bar betreibt und früher selbst eine Show im Inselradio hatte. "Das Inselradio ist wie ich ein Teil Mallorcas geworden", sagte er in einer Lobesrede.

Tolle Konzerte

Zu den musikalischen Highlights des Abends zählten Auftritte der Band Culcha Candela, die mit ihrem Hit "Hamma!" das Publikum anheizte. Uwe Ochsenknecht kündigte dann die deutsche Rockband Fury in the Slaughterhouse an, die sowohl ihre alten Hits wie "Radio Orchid" als auch neue Lieder aus dem 2021 veröffentlichten Album "Now", das auf dem zweiten Platz der Charts stand, vortrugen. Gefeiert wurde bis tief in die Nacht.