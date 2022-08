Den Himmel berühren mit Blick über das Meer – so sieht der perfekte Sommer auf Mallorca aus. Lernt die Rooftop-Bar kennen, wo ihr dieses Erlebnis, begleitet von einem frischen kulinarischen Angebot und einem originellen Freizeitprogramm, genießen könnt. Und all das hoch oben in dieser einmalig schönen Location.

Eine wunderschöne Terrasse in Calviá direkt am Meer

Wer den Sommer liebt, wird auch den Shallow Sun Club auf Mallorca lieben. Einmal gesehen, wird dieser beeindruckende Ort sich zu eurem Treffpunkt für Freunde und die Familie verwandeln – egal, ob ihr Touristen, Ortsansässige oder Durchreisende seid.

In 20 Metern Höhe auf der Dachterrasse des Hotels Innside Calvià Beach gelegen, bietet der Shallow Sun Club einfach alles, damit ihr euren Urlaub auf Mallorca in vollen Zügen genießen könnt.

Ein einmaliges Erlebnis, im höchstgelegenen Pool Europas mit Blick auf das Meer zu baden!

Der Shallow Sun Club erstreckt sich auf einer Fläche von 2.400 m2 mit unterschiedlichen Bereichen: Restaurant, Lounge- und Poolareal. Nehmt ein erfrischendes Bad im hochgelegenen Pool und genießt dabei den Blick über das Mittelmeer!

Verbringt einen besonderen Tag als Paar oder mit Freunden mit verschiedenen Sun Packs in euren Bali-Betten, Liegestühlen oder einer Gruppenreservierung in der Lounge Area. Man hat die Wahl zwischen einem Bali-Bett und zwei Cocktails oder als Premium Option mit einer Flasche Champagner inklusive Raw Box und Fruit Box. Genießt einen ganzen Tag am Pool direkt am Meer!

Frische Köstlichkeiten gemeinsam genießen – am Pool oder im Restaurant

Erlebt eine Gastronomie voller Frisch und internationaler Inspiration aus der Hand von Manuel Berganza, Executive Chef der Azotea Group. Gönnt euch den Luxus, die Küche des jüngsten spanischen Küchenchefs zu probieren, der einen Michelin Stern außerhalb von Spanien erlangt hat – nämlich in New York, wo er im Herzen Manhattans das spanische Tapas-Restaurant Andanada 141 gründete.

Mit mediterranen Zutaten als Basis des kulinarischen Angebots, offeriert Shallow Sun Club seinen Gästen eine große Auswahl an Gerichten, die perfekt an die sommerlichen Temperaturen angepasst sind, wie beispielsweise die Foodbox mit verschiedenen Speisen, die man ganz entspannt im Restaurant oder am Pool genießen kann.

Oder man wählt eine Tapas Box mit Hummus, Crudités, Pita-Brot, Tomatensalat, Ingwervinaigrette und Ventresca, Babytintenfische mit Emulsion von schwarzem Pfeffer, Schinkenkroketten und Hühnchen-Wraps mit Caesar-Sauce. Oder die delikate Raw Box mit Austern und Bloody Mary, Guacamole mit Pico de gallo und Totopos, Thunfisch-Tatar, Trüffel-Knoblauch-Vinaigrette und peruanisches Wolfsbarsch-Ceviche. Zum Abschluss als süße Erfrischung ist die Fruit Box zu empfehlen.

Im Restaurant wird man mit Fischgerichten wie der original Bostoner Hummerrolle oder Poké vom Thunfisch verwöhnt. Für Fleischliebhaber gibt es Angus Entrecôte mit Chimichurri-Sauce.

Musik, Mottopartys und Autorencocktails auf der schönsten Dachterrasse von Calviá

Zum Sommerangebot des Shallow Sun Club gehört auch die Cocktailbar von Luca Anstasio. Dort könnt ihr zusammen mit eurem Cocktail die wunderbare Musik genießen, die zwischen 12:00 und 22:00 Uhr von den Resident-DJs Cristian Girón und Tommy präsentiert wird.

Mottopartys finden jeden Sonntag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 13:00 und 22:00 Uhr statt. Je nach Motto taucht ihr ein in verschiedene Klang- und Gestaltungswelten. Das Festprogramm beginnt mittwochs mit der Fiesta On Board und Resident-DJs sowie verschiedenen Gästen, die sich den Sommer über abwechseln. Meeresdekoration und mitreißende Musik zum Tanzen und Genießen.

Am Donnerstag bei der Fiesta Afrika erwartet euch Tribel und Ethno-Musik von Cristian Girón und Tommy sowie Gästen. Die gesamte Deko ist zu diesem Thema gestaltet. An Sonntagen bringt die Fiesta Olé spanische Atmosphäre und elektronische Musik mit ursprünglichen Akzenten.

Roof Shallow Sun Club hat zu folgenden Zeiten geöffnet:

Der Shallow Sun Club ist von Montag bis Sonntag für euch geöffnet. Es erwartet euch ein langer, warmer Sommer voller Vergnügen und Entspannung in einer einzigartigen Location zwischen Meer und Himmel – und das an jedem Tag der Woche zu großzügigen Öffnungszeiten, damit ihr alles, was euch diese Rooftop-Bar zu bieten hat, in vollen Zügen genießen könnt.

Geöffnet von Montag bis Sonntag. Bar: 10:00 bis 22:00 Uhr, Küche: von 12:00 bis 20:00 Uhr, Pool: von 10:00 bis 20:00 Uhr.

Weitere Informationen und Reservierungen: www.shallow.es

SHALLOW SUN CLUB: Tel.: 971-597 676, Avinguda de l’Olivera, 6, Calviá, Mallorca

https://azoteagrupo.com/