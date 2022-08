Am Donnerstagabend (11.8.) ist die Insel erneut auf dem Sender Sat.1 zu sehen. Um 20.15 Uhr läuft die zweite Folge des Formats "Unser Mallorca" mit Birgit Schrowange. Die insgesamt vier Folgen werden jeweils im Wochenrhythmus ausgestrahlt.

Darum geht's in der aktuellen Folge

Birgit Schrowange zeigt etwa die teuersten Immobilien Mallorcas, aber auch, wie die Ballermann-Künstler Pepe Palme und Mike Nüchtern verzweifelt eine Bleibe auf der Insel suchen. Urlauber buchen sich in der teuersten Rehab-Klinik der Insel oder im Hotel für tolerante Menschen ein. Und dann ist da noch Promotorin Sophie, die ihr Leben auf Mallorca mit mehreren Jobs finanzieren muss. Und zu guter Letzt trifft Birgit Schrowange ihre Freundin Jenny Jürgens, die mit ihrem mallorquinischen Mann ohne Glamour auf der Insel lebt. Jenny Jürgens ist die Tochter des 2014 verstorbenen Sängers Udo Jürgens.

Zu Besuch bei Jenny Jürgens

Jenny Jürgens hat ihr Glück auf Mallorca gefunden. Doch noch nie hat Jürgens ein Kamera-Team in ihr Zuhause auf der Mittelmeerinsel gelassen. Für „Unser Mallorca“ und ihre langjährige Freundin Birgit Schrowange macht die Schauspielerin eine Ausnahme.

Jürgens ist der Liebe wegen auf die Insel gekommen. 2015 heiratete sie den spanischen Regisseur David Carreras. Auf Mallorca lebt sie mit ihm und vielen Tieren auf einer Farm im Nordosten. „Seit ich hier so und mit den Tieren lebe, brauche ich keinen Therapeuten mehr!“, verrät sie in der Sendung unter anderem. Hat sie denn jemals einen gebraucht, fragt Birgit Schrowange. „Ja, ich habe einen gebraucht. Ich hatte mal ein Angstproblem, also ich hatte Panikattacken", erzählt die Sängerin.

Aus Angst, keine Rolle mehr zu bekommen, verbarg sie die Probleme lange Zeit. „Aber dann wurde der Druck aber so groß, dass ich dachte, meine Seele ruft hier ganz laut nach Hilfe – und die habe ich mir dann genommen", erzählt Jürgens in der Sendung. Mit Schrowange spricht sie unter anderem über ihren berühmten Vater, Lampenfieber, als sie mit ihm im Duett sang, das Klischee der verwöhnten Promi-Tochter sowie den Umgang mit geerbtem Geld.

Wie arbeiten Promoter?

Nach ihrem Auftritt am Ballermann in der ersten Folge des Formats steht auch in der zweiten eine Challenge für Schrowange an. Sie probiert sich als Promotorin.

Zur Moderatorin

Birgit Schrowange führte 20 Jahre lang durch die Infotainment-Sendung „Extra – Das RTL-Magazin“ und fast zehn Jahre lang durch das Lifestyle-Magazin „Life! – Die Lust zu leben“. Eines ihrer aktuellen Projekte ist die Reihe "Unser Mallorca". Dabei wurde die 64-Jährige unter anderem von der Herztat-Stiftung unterstützt. Auch die Hilfsorganisation "Hope" ist in einer der späteren Folgen zu sehen.