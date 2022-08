Am Donnerstag (18.8.) können Mallorca-Fans ein drittes Mal zur Prime Time Sat.1 einschalten. Zu sehen ist um 20.15 Uhr die vorletzte Folge von "Unser Mallorca" mit Birgit Schrowange.

Schwimmerin Franziska van Almsick und Marion Pfaff

Dieses Mal trifft die Moderatorin unter anderem Schwimmerin Franziska van Almsick zu einem gemeinsamen Ausritt am Strand und singt mit ihr in einer Karaoke-Bar. In dem Format berichtet van Almsick unter anderem, wie sie damit umgeht, dass sie nie eine Goldmedaille gewonnen hat. "Ich glaube, es hat mir unheimlich gut getan, mein Glück zu finden und meine Zufriedenheit zu finden und mit mir okay zu sein, obwohl ich nicht das erreicht habe, was ich immer erreichen wollte im Leben", so die Schwimmerin.

Auch Auswanderin Marion Pfaff (alias "Krümel") besucht Schrowange in der dritten Folge. Ihr Stadl in Peguera war durch die Corona-Krise kurz vor dem Aus, sie und ihre Familie fast pleite. Mit ihren Ersparnissen tätigte die Familie dann eine Investition, einen großen Anbau an ihren Stadl, die sich gelohnt hat.

Zu Besuch bei Hope

Und dann besucht die Moderatorin auch die Stiftung Hope und ihre Vorsitzende Heimke Mansfeld. Sieben Verteilerstationen für 4.000 Menschen, an die monatlich 40 Tonnen Lebensmittel verteilt werden. Für Mansfeld plant Schrowange eine Überraschung.

Gülcan Kamps und Thomas Rath

Ihr TV-Comeback gibt in der dritten Folge Gülcan Kamps. Mit Schrowange dreht sie zudem zum ersten Mal als Neu-Mama. Beim Töpfern und Spazierengehen erzählt sie, wie sie fünf Jahre lang auf Nachwuchs gewartet hat und empfiehlt, nie aufzugeben.

Und zu guter Letzt ist da noch Designer und Mallorca-Fan Thomas Rath. Er eröffnet für „Unser Mallorca“ eine kleine Beach-Boutique und lädt Strandgäste ein, sich neu einzukleiden.

Zur Moderatorin

Birgit Schrowange führte 20 Jahre lang durch die Infotainment-Sendung „Extra – Das RTL-Magazin“ und fast zehn Jahre lang durch das Lifestyle-Magazin „Life! – Die Lust zu leben“. Ihr aktuellstes Projekt ist die Reihe "Unser Mallorca". Dabei wurde die 64-Jährige unter anderem von der Herztat-Stiftung unterstützt. In vergangenen Folgen traf Schrowange etwa Ballermann-Sänger Mickie Krause oder Jenny Jürgens, die Tochter des bekannten Sängers. Die Folgen werden jeweils im Wochenrhythmus ausgestrahlt. Am kommenden Donnerstag (25.8.) läuft die letzte Folge der Dokureihe.

Zuletzt lief es für die Moderatorin beruflich nicht so gut. Im Juni setzte Sat.1 "Birgits starke Frauen" nach nur zwei Episoden ab. Die Quoten waren enttäuschend. Auch "Wir werden mehr" konnte die Zuschauer offenbar nicht überzeugen.